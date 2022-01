Xukuumadda Somaliland Oo Cusbitaallo Cusub Ka Hirgelisay Sool iyo Sanaag

Laascaanood (HP): Wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland ayaa cisbitaallo lagu daawaynayo dadka qabba xannuunada dhimirka ama maanka ka hirgalinaysa gobollada Sool iyo Sanaag.

Agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Somaliland Dr. Maxamed Cabdi Xergeeye ayaa VOA uga warramay xili uu ku sugnaa magaalada Laascaanood.

Dr. Xergeeye, isaga oo arrimahaasi ka hadlaya waxa uu yidhi “Cusbitaalkan Maanka ee aanu ka hirgelinayno degmada Laascaaanood waxa uu ka mid yahay, laba cisbitaal oo wasaaradda caafimaadku u astaysay in ay ka dhisto gobollada Sool iyo Sanaag.

Maadama aanay markii hore labadan gobol lahayn cisbitaalo lagula tacaalo xannuunada Maanka waxa ay wasaaraddu go’aansatay in labadaasi gobol ka dhisto cisbitaalada maanka, oo dhab ahaantiina ah cisbitaalo waa weyn, waxaana midkiiba ku baxaysa 400-kun oo dollar”.

Geesta kale Dr. xergeeye, waxa kaloo uu sheegay in dhawr bilood ka hor ay soo dhagax dhigeen cusbitaaladan ay ka hirgelinayaan Sool iyo Sanaag.



“Dhawr bilood ka hor ayaanu dhagax dhignay, balse maanta waxa aanu halkan u joognay in dhismihiisi la bilaabo. Muddooyinkii u danbeeyay ka wasaarad caafimaad ahaan waxa aanu ku hawlaneyn sidii kor loogu qaadilahaa.

Addeega loo fidiyo dadka Maanka ka xannuunsanaya oo dhab ahaantii ah dad dhibaataysan, oo aan lahayn cid u hadasha, ahna bulsho muuqata, isla markaana saameyn ku bulshada qaybaheeda kala duwan.

Meelo badan ayaanu u marnay, bajadkii wasaaradda ayaa la kordhiyay, ugu danbeyna anaga oo iskaashanayna wasaaradda maaliyada, iyo ganacsatada qaadka ayaa waxa loo helay mashruuc gudaha, oo isku tashigiisa aanu Qaran ahaan leenahay in wax lagaga qabto, marka cisbitaaladani waxa ay ka mid yihiin mashaariicaha aynu wadno” ayuu yidhi Dr. Xergeeye.

