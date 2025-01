Xukuumadda oo qabatay kulan ay isku-waafajineyso qorshaha-qaranka iyo siyaasadda Xisbiga WADDANI

By

Hargeysa (Hargeisa Press)- Wasiirka wasaaradda Qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Marwo Kaltuun Sheekh Xasan, ayaa daah-furtay shir hordhac ah oo dib u eegis lagu samayn doono Qorshaha horumarinta Qaranka iyo Iswaafajinta Barnaamijka Xukuumadda Xisbiga Waddani.

Kulanka dib-u-eegista oo ka qabsoomay Hargeysa, ayaa wax aka soo qayb galay Agaasimaha wasaaradda qorshaynta iyo horumarinta Qaranka, Agaasime waaxeedyada wasaaradda, khubaro la shaqaysa wasaaradda iyo masuliyiinta fulinaya mashaarciida dalka kuwaasi oo ay maamusho wasaaradda Qorshaynta iyo horumarinta Qaranka Somaliland.

Ibo furka kulanka waxa faahfaahiyay ujeedada madashani Agaasimaha guud ee wasaaradda Qorsheynta iyo horumarinta Qaranka Somaliland Cabdilaahi Maxamed Ducaale kaasi oo sheegay in kulankani uu yahay mid dib-u-eegis lagu samaynayo qorshaha sadexaad ee Qaranka isla markaasina lala akhrin doono barnaamij siyaasadeedka xisbiga muxaafidka ah ee Waddani ama xukuumadda uu hogaaminayo madaxwaynaha Qaranka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro.

Dhinaca kale, Agaasimaha wasaaradda Qorsheynta iyo horumarinta Qaranka Maxamed Cabdillaahi Ducaale, ayaa ka warbixiyay muhiimada ay qaranka u leedahay wasaaraddu waxaanu tlmaamay inay kaalin muhiim ah ugu jirto, sido kale waxa uu sharaxaad ka bixiyay dib-u-eegista qorshaha sadexaad ee qaranka iyo sida ugu mudan ee loola akhriyi karo barnaamij siyaasadeedka xisbiga Waddani, taasi oo loo baahan yahay in la is waafajiyo.

Wasiirka wasaaradda Qorsheynta iyo horumarinta qaranka Somaliland Marwo Kaltuun Sheekh Xasan Cabdi, ayaa tilmaantay inay mihiim tahay in loo baahan yahay in la isla jaanqaado madaama ay wasaaradda ku cusub tahay, sidoo kalena shaqaalaha la dhiirigaliyo oo wax la waydiiyo.

Wasiir Kaltuun, ayaa sidoo kale sheegtay in ujeedooyinka kulankani ay ka mid tahay in la isla eego qorshaha Qaranka, sida wax looga badeli karo, waxa uu u baahan yahay iyo sidoo kale in la isla eego barnaamijkii xisbiga Waddani sida ay isula jaanqaadi karaan ee la isku waafajin lahaa, loogana dhigi lahaa barnaamij kaliya oo wada shaqeeya.

Wasiir Kaltuun Sheekh Xasan, ayaa sidoo kale timaantay in ujeedooyinka kulankan ay ka mid tahay in wax la iska waydiiyo horumarka wasaaradda iyo halka ay marayso, maxaa ka dhiman, halkee ayay gaadhay, maxaa u qorshaysan iyo sidii loo gaadhi lahaa qorshaha wasaaradda u dejisan.