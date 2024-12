Xukuumadda la doortey waa inay xooga saarto isbedelka Laydhka

By

Hargeysa (Hargeisa Press)- Guud ahaan Somaliland, ayaa waxaa dadku culays weyn ku haya helida koronto ama laydh ay baahiyahooga kaga haqab baxaan, qiimaha laydhka oo qaaliaya awgii, in uu laydhku qaali ku noqdo dadka waxa loo aaneeyaa shiidaalka oo qiimiihiisu wakhtiyadan danbe qaali ahaa.

Qaybta Korontada ee Somaliland waxa ay hadda ku faantaa wadarta guud ee tamarta 165 MW. Qiimaha korontada waxaa lagu dejiyay 0.73 USD kiilowatt-saacba (kWh).

Qiimahan sarreeya wuxuu yareeyaa isticmaalka tamarta ee qoysaska iyo warshadaha fudud, maadaama dad badan oo deggan iyo ganacsiyo ay ku dhibtoonayaan inay bixiyaan qiimahaas.

Si loola tacaalo caqabadahan, warshado badan oo iftiinka ayaa bilaabay in ay ka shaqeyaan matoorada naaftada.

Si kastaba ha ahaatee, kharashyada hawl-qabadka ee sarreeya ee la xidhiidha koronto-dhaliyeyaashan ayaa inta badan keena isticmaalka xaddidan, oo hor-istaagaya wax-soo-saarka iyo koritaanka.

Waxa ay khubaradu aaminsan yihiin in haddii Somaliland heli karto koronto jaban, in baahida tamarta guud ay kor u kacdo in ka badan 450 MW.

Kor u kacani waxa uu tilmaamayaa awood wayn oo korodhka isticmaalka iyo dhaqaalaha balaadhinta.

Wakhtigan xaadirka ah, isha koowaad ee korontadu Somaliland ka dhaliso waa saliid naaftada fudud, taasoo ka kooban inta badan tamarta isku dhafka ah.

Ku-tiirsanaantan culus ee shidaalka fosil waxay keenaysaa khataro waaweyn, gaar ahaan marka la eego hindisayaasha isbeddelka cimilada adduunka iyo isbeddelka qiimaha saliidda.

Waxa naxdin leh, ilaha tamarta la cusboonaysiin karo, gaar ahaan tamarta cadceedda, ayaa ah in ka yar 5% wadarta tamarta gobolka laga dhaliyo.

Kala duwanaanshiyahan adag wuxuu hoosta ka xariiqayaa baahida degdega ah ee loo qabo barnaamijyo maalgashi oo la taaban karo oo loogu talagalay horumarinta.