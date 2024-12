Xildhibaan Qaasim oo Xukuumadda cusub hordhigay dalab la-xidhiidha Sool iyo Buuhoodle

Hargeysa (Hargeisa Press)- Xildhibaan Qaasim Aadan Saleebaan oo ka tirsan Xildhibaanada aqalka golaha Wakiillada Somaliland ee laga soo doorto gobollada bariga Somaliland, ayaa waxaa uu fariin culus u diray Madaxweynaha cusub ee la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro.

Xildhibaan Qaasim oo shir jaraa’id ku qabtay xarunta golaha, ayaa waxaa uu Madaxweynaha la doortey ka codsaday in loo-hakiyo magacaabista masuuliyiinta gobollada Sool iyo Buuhoodle ee uu u qorsheeyay inay ka mid noqdaan xukuumadiisa, waxaanu hoosta ka xariiqay in aan loo baahneyn in la midi-roorteeyo, ee loo baahan yahay in wada tashi laga sameeyo oo la magacaabo rag wax ka tari kara nabadgelyada, isu-soo dhaweynta bulshada, xal u helista xaalada bulshada maqan ee gobolka Sool iyo siideynta maxaabiista ku xidhan magaalooyinka Laascaanood iyo Hargeysa.

Hase yeeshee, waxaa uu ku baaqay in siweyn looga fiirsado cidda la rabo inay ku matesho xukuumadda talada dalka ku guuleysatay, si ay u soo dhawaadaan wada-hadalada bulshada gobolka Sool.

Xildhibaan Qaasim Aadan Saleebaan, ayaa ugu baaqay bulshada gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Ceerigaabo inay qaataan nabada, waxaanu ka codsaday waxgaradka, madax-dhaqameedka iyo maamulkuba inay arrinta halkaa ku hayaan inta la isaga imanayo.

Sidoo kale, waxa uu sheegay in xukuumadda ku guuleysatay jagada madaxtinimada ee uu ka mid yahay xildhibaanada soo saaray ay ugu talo gashay in arintaa degaankaasi dhammeystirkeeda in lagu wajaho nabadgelyo, balse aan lagu wajihin colaad iyo ciidan.

Xukuumadda cusub ee la doortey ee Somaliland, ayuu tilmaamay inay wadahadal la fureyso gobollada Sool iyo Buuhoodle, isla markaana ay ku wajaheyso wada hadal iyo nabadgelyo.

Xildhibaan Qaasim, ayaa waxa uu sigaara fariin ugu direy madax-dhaqameedka gobolka Sanaag, waxaanu ka codsadey in arrinta ay nabadgelyo ku dhammeeyaan.