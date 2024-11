Warbaahinta Dunidda oo si weyn uga hadlay Doorashooyinka Somaliland ka dhacay

Hargeysa (Hargeisa Press)- Warbaahinta dunidda, ayaa si weyn uga hadashay doorashooyinka madaxtooyada iyo ta ururrada siyaasadda ee ka qabsoontay Somaliland Arbacadii shalay ee 13kii November 2024, oo ay ku tilmaameen mid naadir ah oo u qabsoontay hannaan xor ah oo nabdoon.

Waxaa bogaga hore ee warbaahinta caalamka qabsatay doorashooyinka isku sidkan ee Somaliland, waxana saxaafadda caalamku ay sheegtay in doorashooyinkan dimuqraadiga ahi ay Somaliland u soo jiidayaan indhaha caalamka iyo inay kor u sii qaadayso dedaalkii Somaliland ay 34kii sannadood ee la soo dhaafay ugu jirtay in ay hesho aqoonsi caalamiya.

Warbaahinta wax ka qoray Doorashooyinka Somaliland, waxaa ka mid ahaa Reuters, AP, Aljazeera, Africa news, News central Tv, ABC news, France 24, Voa africa iyo qaar kale badan.

Waxaanay sheegeen in doorashooyinka Somaliland tahay mid tusaale u ah dalalka mandaqada isla markaana xoojinaysa qaddiyadda qarannimada Somaliland oo aanu weli jirin dal u aqoonsaday qaran madax-bannaan.

Saxaafadda dunidu waxa ay ka hadleen in heshiiskii is afgarad ee Somaliland la gashay dalka Itoobiya, uu jidaynayo marka la dhaqan geliyo in Itoobiya noqoto dalka koowaad ee Jamhuuriyadda Somaliland u ictiraafa qaran madax-bannaan.

Waxa kaloo warbaahinta qaarkeed ay tilmaameen in masuuliyiinta Somaliland ay ku rejo weyn yihiin in madaxweynaha la doortay ee Maraykanka Donald Trump uu danaynayo qaddiyadda aqoonsiga Somaliland.

Wakiilka Somaliland u fadhiya Kenya, Maxamed Axmed Maxamuud (Barawaani), ayaa warbaahinta dunida u sheegay in si rasmi ah loo saxeexi doono heshiiska Somaliland iyo Itoobiya, doorashada ka dib, cid kasta oo ku guulaysataba.

Ugu dambayn, waxa warbaahinta caalamiga ahi ay sheegeen in la tirinayo codbixinta doorashooyinka Somaliland laga dhiibtay shalay, iyadoo ay aad ugu tartamayaan doorashadan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo metalaya xisbul-xaakimka KULMIYE, isla markaana u tartamaya muddo xileedkiisii labaad iyo murrashax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Cirro oo ka socda xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI.