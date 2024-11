Safiiradda Caalamka oo balanqaaday inay la shaqaynayaan Somaliland si loo-xoojiyo dimuquraadiyadda

Hargeysa (Hargeisa Press)- Diblumaasiyiinta iyo Safiiradii ka socday dalalka adduunka ee goobjooga ka ahaa doorashooyinkii isku sidkanaa ee shalay ka dhacday Somaliland, ayaa waxaa ay ka hadleen qaabkii ay doorashadu uga qabsoontay dalka.

Diblomaasiyiinta iyo Safiiradda, ayaa waxaa ay sheegeen in ay si nabad ah oo hufan ay guud ahaan Somaliland uga dhacday doorashadu.

Sidoo kale, waxay sheegeen in dimuquraadiyadda Somaliland ay la mid tahay dimuquraadiyadaha caalamka, oo ku dhisan in musharixiinta fursad loo siiyo in ay doorashooyin xor iyo xalaal ah ka qayb qaataan.

Diblomaasiyiinta iyo Safiiradda, ayaa tilmaamay in Guddida Doorashooyinka Somaliland ay muujiyeen dhex-dhexaadnimo iyo hufnaan, iyagoona ku amaanay shaqada ay qabteen.

Shacabka Somaliland, ayay sheegeen inay ku boggaadinayaan sidii nabada ahayd ee ay u codeeyeen doorashadii 13 November ee shalay ka dhacday Somaliland.

Diblomaasiyiinta iyo Safiiradda, ayaa waxaa ay balanqaadeen inay la shaqaynayaan Somaliland si loo xoojiyo dimuquraadiyadda.

Waxa ay sheegeen in codbixiyayaashu ay go’aamin-doonaan madaxweynaha xiga ee Somaliland, hase yeeshee loo baahanyahay in natiijada doorashada ay aqbalaan daneeyayaashu.