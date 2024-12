Taliyaha Ciidamada Mareykanka ee Afrika oo booqasho ku imanaya Somaliland

Horumarkan la taaban karo, ayaa ku soo beegmaya iyadoo isbeddel muuqda uu ku yimid siyaasadda arrimaha dibedda ee Mareykanka iyo cadaadiska Shiinaha ee Geeska Afrika oo sii kordhaya. Iyadoo Jamhuurigu ay gacanta ku hayaan labada aqal ee Congress-ka isla markaana ay sii kordhayaan taageerada laba geesoodka ah ee isbeddelka siyaasadda Mareykanka, siyaasadda Washington ee “Hal-Somalia” ee muddada dheer waxay u muuqataa mid aan sii jiri karin.

Booqashadan heerka sare ah, ka dib, Safiirka Mareykanka Richard Riley oo ka qayb galay caleema saarkii Madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi “Cirro”, waxa uu soo jeedinayaa in siyaasadda arrimaha dibedda ee Mareykanku dhaqan ahaan adag tahay in ay la qabsanayso xaqiiqooyin siyaasadeed oo cusub oo door bida in Somaliland hesho madax-banaani dheeraad ah.

Dib-u-habaynta istiraatijiyadeed waxay u baahan tahay deg-deg dheeri ah iyadoo Somaliland ay tahay dalka kaliya ee Afrikaan ah ee iska caabiyay xad-gudubyada Shiinaha inkasta oo ayna helin aqoonsi caalami ah, iyadoo sii wadatay xidhiidhka diblomaasiyadeed ee ay la leedahay Taiwan iyada oo wajahaysa cadaadis isa soo taraya oo kaga imanaya Beijing. Ergeyga gaarka ah ee Shiinaha u qaabilsan Geeska Afrika Xue Bing, ayaa dhowaan soo saaray digniin adag, isagoo ku dhawaaqay “Kama tagi doono iyaga haddii ay cidi ku dhiirato inay wax u dhinto qarannimada iyo wadajirka dhuleed ee Shiinaha.”.

Mawqifkan halista ah, ka dib markii uu ka qayb galay Wasiir-ku-xigeenka Arrimaha Dibedda Taiwan, caleemo-saarkii Madaxweyne Cirro, waxa uu sii kordhiyey muhiimadda istiraatijiyadeed ee xidhiidhka Mareykanka iyo Somaliland. Dhacdooyinkan, oo ay weheliso taageerada xooggan ee Congress-ka Jamhuuriga ee aqoonsiga Somaliland, ayaa muujinaya isbeddelka seismic ee ku iman kara la macaamilka Mareykanka ee Geeska Afrika.

Wararkii ugu dambeeyay, ayaa sheegaya in dib u dayactir lagu sameynayo xarumihii hore ee ciidamada ee magaalada Berbera, iyadoo sawiro laga qaaday dayax-gacmeedku ay muujinayaan dayactir ballaadhan oo lagu sameynayo madaarka Berbera. Wakhtiga horumarkan, oo ay weheliso talooyinka istiraatijiyadeed iyo xakamaynta Jamhuuriga ee Congress-ka, waxay soo jeedinaysaa dadaal isku dhafan oo lagu dhisayo xaqiiqooyinka dhulka ka hor isbeddelada siyaasadeed ee suurtogalka ah.

Dekadda Berbera ee la casriyeeyay iyo madaarka caalamiga ah ee ku dheggan waxa ay ka dhigan yihiin hanti istiraatijiyadeed oo muhiim ah iyada oo Mareykanku uu doonayo in uu danihiisa ku sugo meel u dhow marin biyoodka Bab el-Mandeb, oo ah meel halis ah oo marin badeedka ah halkaas oo saamaynta Shiinuhu ay si joogto ah u koraysay.

Iyada oo Camp Lemonnier ee Jabuuti ay soo food saartay caqabado hawleed oo sii kordhaya iyo tartanka istaraatiijiyadeed ee ka imanaya Shiinaha ee ugu horreeya ee lagu rakibo milateriga dibedda ee u dhow dhow, dhismaha kaabayaasha Berbera ayaa u soo baxay awood muhiim ah oo labalaabanaysa saadaasha awoodda Mareykanka ee Geeska Afrika. Dekadda hoose ee biyaha iyo qaabka garoonnada hawadu waxay bixiyaan saldhig hore oo hore u socod ah oo awood lagu geyn karo deg-deg ah, iyadoo istaraatiijiyad gaar ah laga gaadhayo meelo badan oo hawlgal ah (AOs) – laga soo bilaabo meelaha ay Al-Shabaab ku xooggan tahay ee Soomaaliya ilaa fadhiisimaha Xuuthiyiinta oo khatar ku ah marinnada badda. Xaruntan laba-isticmaalka ah ayaa bixisa qoto dheer oo istaraatiijiyadeed oo muhiim u ah hawlgallada ka hortagga argagixisanimada, iyada oo bixisa wakhti-dhiman oo la hiigsanayo jawaabaha kinetic iyo la xoojiyey sirta, ilaalinta, iyo sahaminta (ISR) daboolida guud ahaan masraxa hawlgallada.

Meelaynta juqraafiyeed ee Berbera waxay awood u siinaysaa labada awoodood ee shaqo joojinta iyo joogitaanka joogtada ah ee marinka lagu muransan yahay ee Badda Cas, halka kaabayaasha dekeddeed ee la casriyeeyay ay taageerayaan baaxadda hawlgallada isku xidhka badda. Saldhigga hawlgalka ee wadajirka ah ee suurtogalka ah, Berbera waxay si weyn u wanaajin doontaa dabacsanaanta hawl-fulinta ee AFRICOM iyo la dagaalanka awood qaybinta guud ahaan meelaha ugu kacsan ee gobolka.

Ergada Dublamaasiyadeed ee Langley waxa ay daba socotaa booqashooyin iyo qiimayno taxane ah oo Mareykanku ku tagay Somaliland oo si taxadar leh loo agaasimay, kuwaas oo hadda laga yaabo in ay soo kordhiyeen dabaylo siyaasadeed oo Washington ka socda. Taliyihii ka horeeyay General Stephen Townsend, ayaa bishii May ee sanadkan 2022, waxaa uu qiimeyn tafatiran ku sameeyay dhismayaasha Berbera, isaga oo uu ku weheliyay Safiirkii wakhtigaa Larry André.

Kormeerkooda dekedda iyo kaabayaasha madaarka, ayaa soo jeediyay xiisaha sii kordhaya ee Mareykanku uu ku doonayo in raad milateri uu ka sameeyo gobolka. Intaa ka dib, January 2023, Combined Joint Task Force – Geeska Afrika (CJTF-HOA) ayaa soo diray wefti qiimaynaya awoodda Berbera ee dhoolatuska milateri ee uu Mareykanku hoggaaminayo.

Dhaqdhaqaaqa isbedelaya ee cilaaqaadka caalamiga ah ee Somaliland, ayaa soo kordhinaya muhiimad kale oo la xidhiidha booqashada Langley. Madaxweyne Cirro oo markii hore su’aal ka keenay in xidhiidhka laba geesoodka ah ee Taiwan laga hormariyo xidhiidhka uu la yeelan karo Shiinaha intii uu ololaha ku jiray, ayaa tan iyo markii uu ololaha ku jiray muujiyay sida ay uga go’an tahay iskaashiga Somaliland ee jira. Kobcintan laga soo bilaabo hal-ku-dhigyada ololaha doorashada una guuray ku-dhaqanka dawladnimo waxay ka tarjumaysaa aqoonsiga sii kordhaya ee is-waafaqid la’aanta aasaasiga ah ee ka dhexeeya himilooyinka dimuqraadiyadda Somaliland iyo himilooyinka gobolka Beijing.

Masuuliyiinta dowladda Somaliland, ayaa hore u muujiyey xamaasad ay ku martigelinayaan xarumaha ciidamada Mareykanka. Iyadoo aqoonsiga dublamaasiyadeed ee rasmiga ahi uu weli yahay hadafka muhiimka ah ee Somaliland, isku xidhka danaha istiraatijiyadeed ee militeriga, xakamaynta Jamhuuriga ee Congress-ka, iyo taageerada laba geesoodka ah ee sii kordheysa ee mowqif adag oo ka dhan ah ballaadhinta Shiinaha ayaa abuuraysa shuruudo isbedel taariikhi ah oo ku yimaada siyaasadda Mareykanka. Awood-u-helidda joogitaanka ciidamada Mareykanku ee Berbera, oo ay weheliso aqoonsiga suurtogalka ah ee maamulka cusub, waxay asal ahaan dib-u-qaabayn kartaa dheelitirka awoodda mid ka mid ah marinnada badda ee istaraatiijiyadeed ee adduunka ugu muransan.