SL-SAG oo cambaareysay ololaha Soomaaliya kaga soo horjeedo dadaalka dib-u-aqoonsiga Somaliland

Go’aankani waxa uu ka turjumayaa sida ay Muqdisho weli uga sii socon la’dahay dhibaatooyinka gudaha ka jira iyo isku dayga aan kala joogsiga lahayn ee ay ku wiiqayso qaranimada iyo horumarka dimuqraadiyadeed ee Somaliland.

Haddaynu nahay muwaadiniinta Somaliland-Mareykanka, waxaanu si cad u diidaynaa ku takrifalka lacagaha cashuur bixiyayaasha ee dedaalladan oo kale. Waxaan si weyn u dhaleeceyneynaa maamulka Mareykanka ee hadda og oggolaanshaha luminta lacagaha canshuur bixiyayaasha Mareykanka ee dadaallada ka soo horjeeda mabaadi’da dimuqraadiyadda iyo horumarka.

In ka badan soddon sano, Somaliland waxay u taagan tahay ifafaale xasilooni, dimoqraadiyad, iyo kobaca dhaqaale ee Geeska Afrika. Waxay si joogto ah u muujisay sida ay uga go’an tahay isku-tiirsanaanta, nabad-dhisidda, iyo ku-xukunka sharciga-qiimaha oo si weyn uga duwan caqabadaha dowladnimada iyo iskahorimaadyada ka jira Soomaaliya.

Halkii ay wax ka qaban lahayd arrimaheeda muhiimka ah ee amniga, bini’aadantinimada, iyo dawladnimada, dawladda Soomaaliya waxay dooratay inay u weeciso dhaqaalaha la taaban karo si loo wiiqo himilooyinka sharciga ah ee Somaliland. Lacagahan ayaa aad ugu wanagsanaan lahaa in lagu taageero muwaadiniinta Soomaaliyeed ee halganka ku jira ama dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha. Waxaa si gaar ah wax looga xumaado ah in dowladda Mareykanka ay dhawaan cafis u fidisay 1.1 bilyan oo dollar oo deymihii lagu lahaa Soomaaliya, balse ay aragtay lacagahaas oo si khaldan loo isticmaalay. SL-SAG waxa ay si aan gabasho lahayn u cambaaraynaysaa ka faa’iidaysiga lacagta cashuur bixiyayaasha Maraykanka ee dedaalada u ololaynaya ee la doonayo in lagu wiiqo horumarka dimuqraadiyadeed ee Somaliland.

“Ololahani waa isku day quus ah oo lagu doonayo in lagu hor istaago raadinta saxda ah ee Somaliland ee aqoonsiga caalamiga ah,” ayuu yiri afhayeenka SL-SAG. “Aqoonsiga waxaa lagu kasbaday xasillooni, dimoqraadiyad, iyo horu-mar -ma ahan ololayn qaali ah si loo xakameeyo himilooyinka dhabta ah ee dimuqraadiyad horumarsan.”

13-kii Noofambar, Somaliland waxay qabatay doorashadii lixaad ee madaxtinimo, taasoo sii xoojisay sumcadeeda dimoqraadiyad xasilloon oo qaan-gaar ah. Xilwareejintan aan kala go’a lahayn ayaa muujisay bisaylka siyaasadeed ee qaranka iyo sida ay diyaarka ugu yihiin inay noqdaan ciyaartoy muhiim u ah masraxa caalamiga ah. Xasiloonida Somaliland, dawladnimada dimuqraadiga ah, iyo ahmiyadda juquraafi ahaaneed ee siyaasadeed ayaa hoosta ka xariiqaysa sida ay diyaarka ugu tahay in loo aqoonsado dal madax-bannaan.

Somaliland oo ku taal meel istiraatiiji ah oo u dhow marinka Bab al-Mandab ( باب المندب) iyo gacanka cadmeed, Somaliland waxay gacanta ku haysaa marinada muhiimka ah ee badda, waxayna ku faantaa Dekedda Berbera oo ka mid ah dekedaha ugu muhiimsan Afrika. Tani waxay Somaliland ka dhigaysaa xudunta u ah siyaasadda juqraafiyeed, taasoo soo jiidanaysa quwadaha caalamka sida Shiinaha, Turkiga iyo Ruushka. Si kastaba ha ahaatee, Maraykanku waxa uu dib u dhac ku yimid la samaynta iskaashi macno leh oo uu la yeesho Somaliland—fursad la lumiyey oo SL-SAG ku boorisay in uu ka hadlo madaxweynaha la doortay ee Trump. Aqoonsiga degdega ah ee Somaliland iyo abuuritaanka xidhiidh ciidan iyo dhaqaale waxa ay horu marinaysaa danaha Maraykanka ee gobolka iyada oo laga hortagayo saamaynta Shiinaha ee sii fidaysa.

Ku-dhaqanka maamulka Biden ee ku-dhaqanka “Hal Siyaasadda Soomaaliya” ee waqtigoodu dhamaaday ee aan waxtarka lahayn ayaa ku guul-darraystay inuu wax ka qabto xaqiiqada dhabta ah ee jirta, isagoo ku luminaya waqti iyo hanti qaali ah. Madax-bannaanida iyo aqoonsiga Somaliland maaha oo kaliya arrin cadaalad ku dhisan ee sidoo kale waa istaraatiijiyad lama huraan u ah xasilloonida gobolka iyo caalamka.

SL-SAG waxa ay ugu baaqaysaa dawladda Mareykanka, ururada aan dawliga ahayn iyo siyaasad-dejiyeyaashaba in ay arkaan dadaalkan baadi-goobka ah ee la marin habaabiyay oo ay Somaliland ula macaamilaan sidii saaxiib la isku halayn karo oo ay ka go’an tahay nabad iyo barwaaqo. Waxaanu u soo jeedinaynaa cid kasta oo ay khusayso in ay diidaan tabaha kala qaybinta oo ay taageeraan himilooyinka sharciga ah ee Somaliland.

War-saxaafadeedka Kooxda Somaliland-American Support Group (SL-SAG)