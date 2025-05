Maxay Somaliland ugu mudan tahay Ictiraaf?

British Somaliland

Soo ifbaxa dhaqdhaqaaqyada gobonimo-doonka iyo cadaadiska caalamiga ah ee isa soo taraya ee lagu doonayo in la baabiiyo xukunkii gumaystaha ayaa sababay in waddamadii reer Yurub ay bilaabaan in ay ka baxaan dalalkii Afrikaanka ahaa dhamaadkii 1950-kii. Kordhinta jabhadaha gumaysi diidka ah iyo baaqyada caalamiga ah ee ku aaddan in xal waara laga gaadho iskahorimaadyada adduunka ayaa arrintan dhiirri-gelin u noqday.