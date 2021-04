Soomaaliya oo Markale Eedayn U Jeedisay Waddamada Kenya iyo Jabuuti

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Muqdisho (Hargeisa Press) – Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmana Abuukar Dubbe oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa waxaa uu markale eedayn u jeediyay waddamada Kenya iyo Jabuuti.

Wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ku eedeeyey inay faragelin ku sameeyeen go’aankii ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadda Afrika.

Sidoo kale, dowladda Jabuuti ayaa beenisay eedda ka timid Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya.

Wasiirka Dhaqaalaha iyo Maaliyadda Jabuuti Ilyaas Muuse Dawaale ayaa shalay isna sheegay inaanay Jabuuti u qalmin hadalka ka soo baxay Soomaaliya.

Dhinaca kale, Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya Cusmana Abuukar Dubbe ayaa ku gacansaydhay qaraarkii ka soo baxay Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Midowga Afrika.

Wasiirka ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan qodobka ku saabsan in ay Soomaaliya Midowga Afrika u soo diraan ergay ka caawiya a madaxdSoomaaliya in ay wada hadlaan.

Waxaanu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka dalbaday Guddoomiyaha Midowga Afrika Flex Tshisekedi in uu fududeeyo wadahadallada Soomaaliya.

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay diidan yihiin hadalkii Golaha Ammaanka iyo Nabadda ee Afrika ee ku saabsanaa cambaaraynta go’aanka Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya. Waxa uu sheegay inaanay jirin hay’add dibadeed oo cambaarayn karta go’aanka baarlamaanka Soomaaliya.

Sidoo kale, waxa uu sheegay Wasiirku inay ka soo horjeedaan qodobka ku saabsan la socodka AMISOM ee dhaqdhaqaaqa ciidanka Soomaaliya.