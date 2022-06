Somaliland oo Qorshe Soomaaliya Maleegtay Dartii U Joojisay Xajkii Sanadkan

Hargeysa (Hargeisa Press) – Dowladda Somaliland, ayaa waxaa ay gebi ahaanba ay joojisey xujaydii reer Somaliland ee sannadkan gudan lahaa waajibaadka xajka, kadib markii ay Soomaaliya maleegtay qorshe ay ku dhintay tiradii ay reer Somaliland ku lahaayeen samiga xujayda.

Wasiirka Diinta iyo Awqaafta Somaliland Sheekh Cabdirisaaq Xuseen Albaani, oo warbaahinta la hadlay, ayaa dowlada Soomaaliya ku eedeeyay in ay is hortaagtay in reer Somaliland helaan saamigii ay xaqa u lahaayeen.

“Mudadii ay Somaliland jirtayba reer Somaliland waxay xajka iyo cimrada gudashadeeda kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan, oo si toos ah iyo si dadban ba ay ula badheedheen xukuumadihii kala danbeeyay ee Soomaaliya, iyaga oo carqaladeeyay oo is hortaagay in reer Somaliland helaan tiradii xujayda ee ay xaqa u lahaayeen” ayuu yidhi Wasiir Albaani.

Waxa uu sheegay in talaabada dowlada Soomaaliya ay kaliftay in shacabka Somaliland ay xajka ka baaqdaan, tirada la siiyay oo aan u cuntamin awgeed “Taasi oo keentay in dhamaan shacabka Somaliland ee tiradoodu gaadhsiisantahay 4.5 milyan iyo dheeraadka, ay ka baaqdaan in ay sannadkan ka qaybgalaan guddashada rukniga 5aad ee diinta Islaamka, ee ah xajka” .

Waxa uu xukuumada Soomaaliya ku eedeeyay in ay mudoba u xusul duubaysay sidii ay u dhimi lahaye tirada xujayda ee reer Somaliland, taasi oo uu ku micneeyay ku takrifal ay dowlada Soomaaliya ku samaysay saamigii ay Somaliland lahayd.

Wasiirka, ayaa sheegay in saamigii ay Somaliland ku lahayd xajka, la siiyay dadka reer Muqdisho, oo suuqa Bakaaraha lagu iibinayo, wuxuuna dowlada Sacuudiga ugu baqaay in ay soo faragaliso.