Go’aanka Hay’adda Shaqaalaha Dawladda ee saacadaha shaqada iyo culaysyada jira ee maaraynta u baahan.

HARGEYSA– Sida ku cad Wareegtada Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) ee ku taariikhaysnayd 21/12/2024 ee summadeedu ahayd JSL/XM/WM/222-007/122024 ujeedadeeduna ahayd Illaalinta saacadaha Shaqada.

Wareegtadaa Madaxweynaha JSL oo aan u fahmay in nuxurkeedu ahaa Dardar galinta Shaqada dawladda, maadama oo wakhtigii ololaha doorashada uu hoos u dhac ku yimid hannaankii isla xisaabtan ee saacadaha shaqada ee xarumaha dawladda.

Haddaba, Go’aanka ay Hay’adda Shaqaalaha dawladu soo saartay ee ahaa in wakhtiga ama saacadaha shaqada la kordhiyo, waxaa haboonaan lahayd inta aan go’aankan soo saarin inay la tashato Agaasimayaasha Guud oo og xaqiiqda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin shaqaalaha Dawladdu.

Sida aynu ka war qabno Shaqaalaha Dawladu ma qaataan mushahar ku filan balse waxay qaataan masaariif kooban, marka laga dhigo in la shaqeeyo 7:00 Subaxnimo ilaa 3:00 PM ee galabnimo, waxaa Hubaal ah in ay shaqaaluhu u baahan yihiin Qado waayo way adag tahay in wakhti intaas le’eg ay cunto la’aan ku joogaan goobaha shaqada.

Dhinac kale marka aynu ka istaagno kaba soo qaad Shaqaalaha darajadoodu tahay Grade A, ee ugu yaraan 16 Sano wax soo baranayay ee waalid iyo qoys ba sugayaan waxay qaataan bishii 1,900,000 slsh, marka loo qaybiyo 30 cisho waxay noqonaysa inuu maalintii ku shaqeeyo 63,333 slsh, Sidaa darteed waxay ka yar yihiin masaariifta uu sida maalinlaha ah u qaato Ninka kuuliga ah ee ka shaqeeya dhismaha.

Tusaale kale iskadaa Raga oo ay saaran tahay mas’uuliyada quudinta qoyskiisa, iftiimin kale aynu ku eegno arrintan, waxaad ka soo qaadaa hablaha Shaqaalaha Dawladda ee guryahooda ka soo baxa 6:00 Am subaxnimo ee ka quraacda meheradaha Wasaraddaha/ Hay’adda dawlada u dhaw haday maalintii ku qadayso ugu yaraan $5 ama 50,000. Slsh ah bishii waxay noqonaysaa 1,500,00, waxaad barbar dhigtaa Mushaharka ay bishii qaadato haddii uu weliba Grade-keedu yahay A oo ah 1,900,000 oo maalintii u dhiganta 63,000,000, Sidaa awgeed baaqiga u soo hadhaya bishii wuxuu noqonayaa 400,000 Slsh, sidaas oo ay tahay waxaa weliba ka maqan kharashka kaga baxaya quraacdii iyo nusasaacihii iskaba da’aa baahiyihii kale ee nolosha.

Haddaba go’aankan Hay’adda Shaqaaluhu ma wuxuu noqonayaa shaqaalaha dawladu qaddadooda ha u shaqaystaan.

Waxaan talo ahaan ku soo jeedinayaa Shaqada dawladu ha noqoto laba galin ama 2 shift si looga faa’iideysto tiradda badan ee shaqaalaha dawlada ee ka hawlgala Wasaaraddaha/ Hay’adaha bixiya adeeg-yadda bulshadu u baahan tahay iyo kuwa dakhtiga soo xareeyaa inay shaqeeyaan laba wakhti si shaqaaluhu isku badelaan.

Tusaale ahaan waxaa kaltanka noocan ah u baahan hay’adaha dawladda ee ay ka mid yihiin.

1. Wasaaradda Maaliyadda gaar ahaan Cashuuraha bariga

2. Wasaaradda Waxbarashada gaar ahaan xafiisyadda Gobolada ee bixiya isku bedelka ardayda

3. Wakaaladaha Biyaha

4. Maxkamadaha

5. Caafimaadka khaasatan cisbitaalada dawladda oo adeeg weyn ummada u haya.

6. Warfaafinta oo xarumaheeda laga shaqeeyo wakhti badan iyo wixii la hal maala.

Iyo Hay’addaha kale ee Bulshada u adeega.

Hadaba waxay tani sahlaysaa in ay meesha ka baxdo in qofka muraad u yeesha inuu xarun dawladeed ka soo adeegto uu ku khasban yahay inuu gelinka hore tago maadaama aan gelin danbe la shaqayn.

Dhinac kale waxaa waajib ah in si qoto-dheer loo darso qaddiyadda xiliga shaqada ee shaqaalaha dawladda si aanay u noqon wax laab la kac ah, waana in la qiimeeyo inay isu qalmaan tirada shaqaalaha ee hay’adaha dawladda ka hawlgala iyo shaqada taala inay isu qalmaan.

Mukhtaar Maxamed Cali

Guddoomiyaha Hay’adda Dhawrista Tayada JSL.