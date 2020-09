Shirkadda DP World oo Taag Cusub Ku Wareejisay Hay’adda Dekeddaha Somaliland

By Wararka Maanta

Berbera,(HargeisaPress)- Shirkadda DP World, ayaa sheegtay inay Hal Taag oo cusub ku wareejisay Hay’adda Dekeddaha Somaliland, Kaas oo qayb ka ah qorshaha lagu kordhinaayo awooda adeega ballaadhinta dekedda Berbera.

Taagan cusub oo loo bixiyey Sanaag ayaa soo xidhi doona Maraakibta ku soo xidhata dekedda Berbera iyo kuwa ku xumaada badda dhexdeeda .

Sida ay ku waramayso Wakaallada Wararka Solona Taagan lagu soo xidho maraakiibta oo ah mid Casri ah ayaa muddo laba iyo toban bilood ah lagu tababari doona hawl-wadeenada ku shaqayn doona.

Shirkadda Dp World ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in taagan casriga ah oo dhererkiisu yahay 12.3 mitir kaas oo kaalin ka qaadan doono horumarka adeegga dekedda Berbera.

Waxa kale oo ay shirkadda Dp World sheegtay in ay dhawaan dhammaystirtay 400 boqol oo mitir oo lagu ballaadhinayey dekedda Berbera islamarkaana uu mashruucisa dhammaaday boqolkiiba Toddobaatan .

Shirkadda DP World waxa ay intaasi ku dartay in marka uu mashruucani dhammaado ay dekeddu qaadi doonto 500.000 (shan boqol oo kun oo kontiinar) sannadkii. Waxaanay tilmaantay in qorshahoodu yahay in Marsada Berbera ay noqoto xuddunta ganacsiga geeska Afrika .