Sheekh Shariif oo ka dayriyey hab-maamulka Ciidamada Soomaaliya

Muqdisho (Hargeisa Press)-Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa waxaa uu eedeeymo culus u jeediyay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh Maxamuud.

Sheekh Shariif oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa ku eedeeyay dowladda Xasan Sheekh inay ka gaabisay dhammaan howlihii laga rabay, sida amniga, dagaalka Al-Shabaab iyo arrimaha ciidamada iyo doorashooyinka.

Sidoo kale, Sheekh Shariif ayaa ka hadlay hubkii dhawaan lagu boobay Degmada Caabud-waaq, isaga oo sheegay inuu halis ku yahay cunaqabateyntii hubka ee dhowaan laga qaaday Soomaaliya.

“Dadaal badan ayaa la geliyay in cunaqabateynta la qaado balse waa nasiibdaro in isla markiiba ay muuqato mas’uuliyad-daro ah in hubku uu gacanta u galo shacabka, Dowladuna ay ku lug leedahay oo ciidankeedii ay gelbinayaan hub sharcidaro ah” ayuu yidhi Sheekh Shariif.

Sheekha Shariif, ayaa ku eedeyay Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh in uu madaxda Maamul goboleedyada u sheegay in ay iska joogaan oo aanay doorasho qaban.

“Waxa nasoo gaadhay in Madaxweynuhu uu ku yidhi Madaxda maamulada ee xiligoodu dhamaaday, iska jooga wax doorasho ah yaan la qaban” ayuu yidhi Sheekh Shariif oo intaas ku daray, “dowlad ka shaqeynaysa danaheeda gaarka ah intee na gaynaysaa”

Sheekh Shariif, ayaa sheegay in sida ciidanka Soomaaliya loo maamulo iyo sida loo hoggaamiyaa ay khaldantahay.

“Ma jirtaa hal guuto oo ciidanka ka mid ah oo dagaallami karta” ayuu yidhi Sheikh Shariif oo intaasi ku daray in hanaanka loola dagaallamayo Al-shabaab hadii uu saxsanyahay, maxay ciidanku u soo Jabeen.