Madaxweyne Ku Xigeenka Somaliland oo Taageeray Mudaharaadyada Lagaga Soo Horjeedo Dilkii George Floyd Ee Mareykanka

Hargeisa (Hargeisa Press)- Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Somaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, ayaa waxaa uu si weyn u taageeray mudaharaadyada lagaga soo horjeedo dilkii George Floyd loogu gaystay dalka Mareykanka.

Madaxweyne ku xigeenka Somaliland ayaa sidaasi waxaa uu ku sheegay qoraal uu bartiisa Twitterka soo dhigay.

“Anigoo ku hadlaya magaca shacbiga Somaliland, waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa qoyskii iyo asxaabtii walaal George Floyd.

On behalf of the people of Somaliland, I express profound sympathy and my deep condolences to the family and friends of brother George Floyd. #BlackLivesMatter #georgefloyd #minneapolis #Somaliland pic.twitter.com/3Z726WiIPu

— Vice President Abdirahman Saylici (@VPsomaliland) June 3, 2020