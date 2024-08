Madaxweyne Biixi oo wacad ku maray dagaal ka dhan ah Soomaaliya

Oog (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, oo taliska bariga ee Oog kula hadlayay ciidamada milateriga Somaliland, ayaa digniino culus iyo eedayn u jeediyay Maamulka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo Xasan Sheekh.

Madaxweyne Muuse Biixi, ayaa waxaa uu sheegay in Soomaaliya ay ku kacday falal lagu burburinayo Somaliland.

Wuxuu sheegay in Soomaaliya ay isku dayday in ay dab ka shido gobolka Awdal, halkaasi oo uu sheegay in la doonayay in laga sameeyo abaabul Somaliland ka dhan ah.

Waxaanu Madaxweynuhu wacad ku maray in ay Somaliland iska celinayso Xasan Sheekh Maxamuud iyo inta daba socota.

Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa wuxuu sheegay in aan hal maalin (25-kii August) waxba loo noqon doonin, dagaalkana la wadayo ilaa la gaadhayo xuduudii 1960-kii.

Waxa kale oo uu ballanqaaday in aan muddo kordhin labaad loo samayn doonin, isla-markaana uu dalku galayo doorosha iyo difaac qaran.