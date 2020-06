Madaxweynaha Jabuuti oo Si Rasmi Ah Uga Hadley Kulanka Berito Dhexmaraya Somaliland iyo Soomaaliya

Djibouti (Hargeisa Press)- Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa si rasmi ah uga hadlay kulanka la filayo inay berito dalkiisa ku yeeshaan Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi iyo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Madaxweyne Geelle oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa twitter-ka, ayaa sheegay in kulanka uu dhici doono berri, islamarkaana uu sidoo kale qeyb ka noqon doono ra’iisal wasaare Itoobiya Abiy Ahmed.

“Berri, waxaan dalka Jabuuti ku guddoomin doonaa kulanka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, si aan hore ugu sii wado dadaallada dhex-dhexaadinta labada hoggaamiye. Waxaan sidoo kale ku casuumay ra’iisal wasaare Abiy Ahmed inuu ka qeyb-galo wada-hadallada,” ayuu yidhi madaxweyne Geelle.

Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ma bixin wax faah-faahin ah oo intaas dheer oo ku saabsan wada-hadallada.

Tomorrow in Djibouti, I will chair a meeting between President Mohamed Abdullahi Farmajo and President Moussa Bihi Abdi to follow up on the mediation efforts between the two leaders. I have also invited Prime Minister Abiy Ahmed to attend the discussions.

— Ismail Omar Guelleh (@IsmailOguelleh) June 13, 2020