Maareeyaha Madbacada Qaranka Oo Lunsaday Lacagtii Mishiinadda Cusub lagu soo Iibinayay

Hargaysa (HP): Maareeyaha madbacadda qaranka Somaliland Maxamuud Raage Ibraahim, ayaa la sheegay inuu lunsaday lacagtii uu madaxweynaha Somaliland ku bixiyay dib u casriyaynta madbacada.

Lacagtaasi oo dhamayd 1.8 milyan dollar ayaa lagu soo iibiyay mishiino duug ah oo qiimahoodu hooseeyo, kuwaasoo awoodi waayay in ay daabacaan buugaagta manhajka wasaaradda waxabarshadda oo dhawaan lagu soo wareejiyay madbacadda qaranka.

Waxaana la sheegay in mishiinadaasi oo duug ah darteed ay daabici kari waayeen manhajkii waxbarashadda, isla markaana uu maareeyuhu ku hawlan yahay sidii uu shir kale oo gaar loo leeyahay heshiis ula geli lahaa si ay manhajka daabacaadiisa isaga kaashadaan.

Lacagtii aadka u badnayd ee uu madaxweynuhu u qorsheeyay in lagu soo iibiyo mishiino cusub oo casri ah, si ay madbacadu u kefayso dhamaamba hawlaha daabacaadeed ee qaranka ayaa la sheegay in maareeyuhu musuq maasuqay.

Shirkadda soo iibisay ama qandaraaska lagu siiyay in ay mishiinadda casriga ah u keento madbacada qaranka oo magaceedda loo yaqaanno MMG ayaa la sheegay in ay maareeyaha heshiis hoose wada galeen.

Iyadoo ay wararku sheegayaan in maareeye Maxamuud Raage, iyo masuiyiin shirkadaasi ka tirsani in ay lacagtii loo qorsheeyay in mishiinno cusub lagu soo iibiyo ay ku wada samaysteen shirkad daabacaadeed oo gaar ah.

Taasoo magaceedda lagu sheegay in la yidhaahdo Grafic Media, isla markaana ay ay maareeyaha madbacada qaranka iyo xubno shirkadda MMG ah wada leeyihiin.

Fashilka kaga yimid maareeye Raage, ee la xidhiidha in ay shaqayn waayeen mishiinadii duuga ahaa la keenay ayaa la sheegay in madaxweynuhu uu ogaaday.

Waxaanay warar hoose oo aan helnay sheegayaan maareeyuhu uu muddooyinkanba ku hawlanaa sidii uu u abaabuli lahaa ergooyin ay isku beel yihiin iyo shaqsiyaad ay madaxweynaha isku dhaw yihiin oo kala hadla.

Kuwaasoo uu lacago badan maareeyuhu siiyay si ay madaxweynaha uga sababaan, hase yeeshee madaxweynaha ayaa la sheegay inuu diiday in ergooyinkaasi uu albaabka ka furo.

Geesta kale maareeye Raage, oo ku hawlan si uu dhaliilaha iyo msusuqa dul hoganaya uga gal-gasho ayaa la sheegay inuu isku deyay inuu dalka Ingiriiska u dhoofo, kadib markii ay ergooyinkii uu madaxweynaha u dirayay guul daraysteen.

Iyadoo ay jiraan warar sheegaya in markii dhawaan hanti dhawrku uu baadhitaan ku sameeyay madbacada qaranka in ay musuq maasuq badan ku heleen kadibna ay madaxweynaha u gudbiyeen.

Hase yeeshee agaasime waaxeedyadda madbacada qaranka oo ka war qaba musuqa uu sameeyay maareeyuhu ayaa ka diiday in ay shaqadda ka sii reebaan.

Kuwaasoo ka baqay in haddii isagoo maqan ay hanti dhawrku waaran u soo jaraan in iyaga la xidho, sidaas darteedna ay ka gaws adaygeen in ay maareeyaha ka reebaan shaqadda.

Maadaama oo maareeye ku-xigeenkii madbacadu uu xanuunsaday, isla markaana dalka dibadiisa hawlo caafimaad ugu maqan yahay.

Maareeye Raage, oo maalmahanba la wareersan culayska dhinacyada badan ka haysta ayaa la sheegay inuu hadda quus ka joogo in ergo ka maslaxdaa ay madaxweynaha u tagaan, sidoo kale mishiinadii cusbaa ay noqon waayeen kuwo daabaca manhajkii waxbarashadda.

Culaysyadaasi oo dhan waxaa maareeye Raage, u sii dheer in shaqaalaha madbacadu aanay muddo 2 bilood ah wax mushahar ah qaadan, iyadoo uu baanka dhexena madbacada qaranka ku leeyahay dayn aad u fara badan.

Fashilka ku habsaday maareeyaha madbacada qaranka ayaa lagu tilmaamay mid uu muuqda inuu xilka ku waayi doono, iyadoona la filayo in madaxweynuhu uu maalmaha soo socda xilka ka qaado, isla markaana loo xidho musuq maasuqa uu galay awgii.

Maadaama oo hanti dhawrku ay dhawaan baadhitaan ku sameeyeen madbacada qaranka iyo qaabka loo maamulay lacagtii malaayiinta dollar ahayd ee uu madaxweynuhu ugu tallo galay in dib loogi casriyeeyo qalab cusubna lagu soo iibiyo.

La soco qor mooyin kale oo aan daaha kaga faydi doono dhaliilaha iyo eedaha musuq maasuq ee maareeyaha madbacada qaranka….