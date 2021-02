By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Laascaanood (HP): Guddoomiyaha gobolka Sool ayaa uga digay bulshadda in ay ka feejignaadaan xanuunka Covid-19 oo soo laba kacleeyay.

Waxaanu faray bulshadda in ay ilaaliyaan waxyaabaha lagaga digtoonaan karro faafitaanka xanuunkaasi.

C/qani Maxamuud Jiidhe, oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa waxa kaloo uu xusay in isaga iyo wasiirro gobolka ku sugan ay shir ka yeeshay arrinta Coronavirus ee soo cusboonaatay.

DAAWO: Fariinta Badhasaabka Sool:

Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.