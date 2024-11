Faysal Cali Waraabe oo heshiiska Somaliland iyo Itoobiya ku tilmaamay hadiyad

Hargeysa (Hargeisa Press)- Murrashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ah ee UCID Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu markale si weyn uga hadlay heshiiska isfahan ee Somaliland iyo Itoobiya.

Faysal Cali Waraabe, ayaa waxaa uu heshiiska Somaliland iyo Itoobiya ku tilmaamay hadiyad xaga Alle uga timid Somaliland.

Waxaa uu sheegay in dad badan oo reer Somaliland ahi ay daganyihiin Itoobiya, isla-markaana loo bahanyahay in la is kaashado.

”Heshiiska Itoobiya waa hadiyad Alle noo keenay, 365 tuulo ayaanu ku leenahay Itoobiya, 60% lacagta Itoobiya soo gashaa Wajaale ayay martaa, waanu isku xidhanahay, hadda waxaanu ka shaqaynaynaa in Hawd noqdo Kilal gaar ah” ayuu yidhi Murrashax Faysal Cali Waraabe.

Murrashax Faysal, ayaa waxa uu sheegay in cadaawada Somaliland iyo Itoobiya ay dhamaatay markii ay Itoobiya saldhiga siisay SNM horaantii 1980, isla-markaana kilalka 5-aad ee Itoobiya oo Soomaalidu barigii hore doonaysay in ay ka jarto Itoobiya, uu hadda ka horumarsanyahay Soomaalida inteeda kale, oo anay jirin sabab loogu dagaalamo.