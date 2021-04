Faysal Cali Waraabe oo Dalbaday In Siyaasiyiinta Ka Soo Jeeda Somaliland Ee La Shaqeeya Farmaajo Loo Soo Gacan Geliyo

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press) – Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Eng: Faysal Cali Waraabe, ayaa hadlay isbedelka Siyaasadeed ee ka dhacay Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho, kadib markii Farmaajo uu sheegay in uu ka laabtay mudo kordhintii loo sameeyay.

Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in siyaasad ahaan looga guulaysto Madaxweynaha mudo xileedkiisu dhamaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, isagoona arintaasi sheegay in uu ugu hambalyaynayo saraakiisha iyo ciidanka Muqdisho ee ka hor yimid damaca Farmaajo.

Waxaanu sheegay inuu aad u soo dhaweynayo in la soo afjaro muddo kordhintii madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.

Sidoo kale, guddoomiye Faysal ayaa dalbaday in siyaasiyiinta ka soo jeeda Somaliland ee la shaqeeya Farmaajo loo soo gacan geliyo Somaliland, si loogu maxkamadeeyo gudaha Somaliland.

Guddoomiyaha xisbiga UCID ayaa sheegay in shacabka reer Muqdisho ay hore ugu hiiliyeen shacabka Somaliland.