Diyaaradda Mareykanka Ee B-2 oo Ahayd Hoggaamiyaha Bamka Hawadda oo Fashilantay

Washington (Hargeisa Press)- Diyaaraddaha wax duqeeya ee Mareykanka, ayaa sii yaraanaya xilli ay sii kordhayso xiisadda u dhaxaysa Washington iyo Beijing iyo weliba dagaalka Bariga ee u dhexeeya Israel iyo Xamaas oo socday muddo toddoba bilood ah.

Warbixin lagu daabacay Warbaahinta Mareykanka ee wax ka qorta arrimaha amniga iyo difaaca, gaar ahaan The National Intreset, ayaa sheegay in Ciidanka Cirka ee Mareykanku oo hadda duuliya saddex nooc oo istiraatijiyadeed ah, kuwaas oo kala ah, B-52 Stratofortress, B-1B Lancer iyo Ruuxa B-2.M.

Saddexda nooc ee diyaaraddaha Maraykanka ayaa door muhiim ah ka ciyaara istaraatiijiyada hawadda ee adeegga, wallow nooca ugu danbeeyay ee Ruuxa ay tahay tan ugu horumarsan, oo leh awooddo qarsoodi ah iyo qaybta radar-ka hooseeya oo u saamaxaya innay si qoto dheer dhanka hawadda cadawga u geli karaan.

Ciidanka Cirka ee Mareykanka, ayaa sidoo kale horumarinaya taxanaha Bambooyinka jiilka soo socda, ee B-21 Raider. Ilaa goobtan si rasmi ah loo soo bandhigo, Ruuxa ayaa ah midka ugu casrisan ee wax duqeeya diyaaraddaha cadawga.

Hase yeeshee Ciidamada Cirka ee dhanka duulista Hawadda Mareykanka ayaa sii yaraanaya, iyadoo diyaaradda B-2 ah si joogto ah uga fashilantay, taas oo sababtay oo ku khasabtay innay fadhiisto dhulka, kaadib shil soo waajahay.

Arrintan, ayaa noqonaysa oo keliya 19 B-2s, taas oo muhiim u ah ilaa jiilka soo socda ee B-21 Raider oo sii shaqaynay. marka dib loo eego B-2, ayaa la soo bandhigay 35 sano ka hor, laakiin warbixinta ayaa sheegay innay weli tahay mid muhiim ah oo leh awooddeeda qarsoodiga ah iyo culayska culus, B-21, kaas oo oggolaanaya ballanqaadaya inuu yahay Bamka ugu weyn adduunka iyo weliba

joogteaynta xoog bambaanooyin adag ah, taas oo ka dhigay mid lagama maarmaan ah, si looga hortago xiisaddaha sii kordhaya ee Shiinaha iyo kuwa kale ee ka soo horjeeda.

Xilligan Ciidanka Cirka ee Mareykanka, ayaa si joogto ah u luminaya Diyaaradda B-2, taasoo ka tagaysa adeegga 19 ka mid ah xidhmooyinka Hawadda. Sida laga soo xigtay Waaxda Difaaca Maraykanka, “B-2 waxaa la leexiyay sanad xisaabeedka 2025, taas oo sabab looga dhigay shilka dhulka iyo weliba dhaawac loo maleynayo inuu yahay mid aan dhaqaale ahayn si loo dayactiro.”

B-2, ayaa la dhaawacay dabayaaqadii 2022, waxaana lagu qasbay innay degto si deg deg ah, kaddib markii dab ka kacay dhabbaha ay diyaaraduhu ka duulaan. Ciidanka Cirka ayaa sheegaya innay u muuqatay qofka is qarxiyay oo kale “dhaqaale la’aan in la dayactiro.” iyada oo Raider-ka la filayo inuu beddelo adeegga B-2 guud ahaan, saraakiishu si fudud uma rumaysna in loo qoondeeyo lacag dheeraad ah si loo hagaajiyo diyaaradda B-2 oo ah mid gabowday.

Inkasta oo tani run tahay, Raider-ku weli diyaar uma aha. adeegu waa in uu ka taxadaraa in aanu sii jar jarin diyaaraddaha wax duqeeya oo mar hore sii yaraanaysa, sida lagu sheegay warbixinta. waxaa laga yaabaa in la soo bandhigay in ka badan 35 sano ka hor, laakiin waxa ay sii waddaa in ay siiso awooddo muhiim ah Ciidanka Cirka ee Maraykanka.

Dabayaaqadii 1970-meeyadii, adeegga diyaaradda waxa la aqoonsaday baahida loo qabo in la helo diyaarad awood u leh in uu leexiyo ama nuugo calaamaddaha radar-ka, sidaas awgeed u duulaya ku dhawaad, ama ​​aan la ogaan. Northrop Grumman ayaa loo doortay si uu u abuuro bam-gacmeedka B-2. iyadoo uu ku qaadi karo culayskiisa hubka culus ilaa meel kasta oo aduunka ka mid ah saacado gudahood. Waxay soo jiidan kartaa 40,000 rodol oo ah hubka caadiga ah iyo hubka nukliyeerka, oo ay ku jiraan ilaa 16 Wadajirka Weerarka Tooska ah oo uu hagayo bambooyinka 2,000-lbs.

Sannadihii ay ku jirtay adeegga, B-2 waxay aragtay oo door muhiim ah ka qaadatay dagaalkii Ciraaq, Kosovo, Afgaanistaan, iyo Liibiya, wallow warbixintu sheegay in weli Diyaaradda B-2 laga yaabo innay wali siiso awooddo qiimo leh Ciidanka Cirka ee Maraykanka, laakiin B-21 Raider waxaa la filayaa in uu u barakiciyo sida goobta duqaymaha ugu baddan ee adduunka.

Northrop B-2, waxa ay tilmaamaysaa midhaha Ciidanka Cirka ee barnaamijka Weerar-Bam-banbaaneedka Range-dheer ee Bam-gacmeedka jiilka lixaad. laakiin B-21 waxay si rasmi ah uga doodeen dabayaaqadii 2022 xarumaha wax soo saarka soo saaraha ee Palmdale, California. Faahfaahinta saxda ah iyo awooddaha ayaa ah kuwo si heer sare ah loo kala saaray, wallow sifooyin gaar ah la muujiyay. Raider-ku wuxuu ku saabsan yahay 15% ka gaaban dhererka Ruuxa, taasoo ka dhigaysa goobta mid aad u adag in la ogaado.

Si la mid ah kuwii ka horreeyay, Raider-ku wuxuu sii wadi doonaa howlgalka duqaynta istiraatiijiga ah, wuxuuna awood u yeelan doonaa inuu fuliyo howlgallada riddada dheer ee laga ganayo saldhigyada Mareykanka. Waxay noqon doontaa mid awood u leh Nukliyeerka sida lagu xusay warbinta.

Gunnaanadka warbixinta, ayaa lagu sheegay in iyadoo lagu saleynayo macluumaadka xaddidan ee la daabacay, B-21 Raider wuxuu noqon doonaa xoog lagu xisaabtamo marka uu ugu dambeyntii gaadho adeegga.

Si kastaba ha ahaatee, B-2, ayaa weli ah hoggaamiyaha Bamka ee duuliyaha Hawadda, adeeggu waa inuu joogteeyaa joogitaanka Bamka xooggan si loo fashiliyo waxa loogu yeedhay cadawga Maraykanka. laakiin warbixinta laguma xusin addeegsiga diyaaraddaha yar-yar ee Drones-ka oo dagaalada xilligan ka socda meelo baddan fadhiisiyay, ama baahidooda hoos u dhigay noocyada diyaaraddaha ee Maraykanka iyo dalalka reer galbeedku ku faani jireen.

Xilligan danbe diyaaradda Drones-ka ay sameeyaan dalal baddan oo ay ugu horeeyaan Iran, Turkiga iyo weliba dagaalyahanada Xisbullaah ee Lubnaan, Xuutiyiinta Yemen iyo kooxaha kale ee loo bixiyay gamcaha Iran iyo kuwo kale oo Israel iyo dannaha Mareykanka ku weerara Diyaarradaha aan duuliyaha lahayn ee Drones ay fagaarayaasha cirka iyo goobbaha dagaalka ka miijiyeen dhacdooyin ka yaabiyay Maraykana, sida lagu arkay dagaalka Ukraine iyo Ruushka.

Sidoo kale, Dagaalka Israel iyo Xamaas, Xisbullah iyo Xuutiyiinta Yemen ee u badheedhaya weerarrada Maraakiibta Mareykanka iyo xullufaddiisa ee ka hadaafay Biyaha Badda Cas iyo Gacanka cadmeed, kaddib markii ay la kulmeen weeraro aan kala joogsi lahayn oo khatar geliyay Maraakiibta ku hubaysan hubka Khatartka ah ee ku qiimaysan Boqolaalka Milyan ee dollar.