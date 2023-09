Dimuqraadiyadda Reer Galbeedku waa mid u adeegta dantooda oo keliya

Waxaan ku siinayaa liis ay ku qoran yihiin madaxweynayaal Afrikaan ah oo aan dimuqraadi ahayn oo ay dawladaha reer galbeedku u dabbaaldegaan oo ay taageeraan.

Museveni ee Uganda (37 sano ayuu xukunka hayay)

Gnassingbes ee Togo (59 sano oo awoodda aabbe iyo wiilkiisa)

Theodore Nguema ee Equatorial Guinea (44 sano) .

Paul Biya oo u dhashay Cameroon (36 sano oo uu xukunka hayay)

Ouatarra ee Cote D’Ivoire (12 sano oo xukunka) Paul Kagame ee Rwanda (24 sano) Madaxweynihii la afgambiyay ee Gabon iyo Aabihii oo geeriyooday ayaa talada hayay 53 sano.

Bal qiyaas! Reer galbeedku weligood kamay caban, magacna uguma yeedhin. Waxay ku faraxsan yihiin inay iskaashi la sameeyaan.

Muu jireen qof Afrikaan ah oo halis ugu jiri lahaa inay ka gudbaan badda si ay nolol dhaanta u helaan haddii xitaa rubuc ka mid ah kheyraadkooda loo isticmaalo danahooda iyo hagaajinta noloshooda.

Dimuqraadiyaddu maaha in doorasho la qabto oo lagu dhawaaqo mid guulaystay. Waxay ku lug leedahay u oggolaanshaha muwaadiniinta inay ku raaxaystaan ​​xuquuqaha, xorriyadaha iyo mudnaanta.

Waxay ku saabsan tahay in hantida qaranka loo adeegsado danta guud ee shacabka.

Sidaa darteed, haddii xukunka militarigu uu dhalin lahaa arrimahan aasaasiga ah, markaas waa dimuqraadiyadda dadku way isku soo bixi lahaayeen.

Dadka Mali, Burkina Faso iyo Niger maanta way faraxsan yihiin taasina waa dimuqraadiyad dhab ah.

Inqilaabku waligii liibaani maayo haddaan dadweynuhu taagerayn. Waxaan horey u soo aragnay dad shacab ah oo fashiliyay INqilaabkii CHAVEZ OF VENEZUELA IYO KII TURKIGA?🤔🤔 Dadka shacabka ah ayaa la wareegay afgambigii ciidamada.

ADUUNKA RUN MA JIRTO EE AAN ISKAGA NASANO!

Maxamed Siciid C/laahi – Xarrago

Hargeysa, Somaliland