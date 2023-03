Dawlada Itoobiya oo Somaliland u Aqoonsanaysa Dal Madaxbanaan

Hargeysa,(HargeisaPress)–Shabakad wararka Amhara News Service oo laga leeyahay dalka aynu jaarka nahay ee Itoobiya ayaa sheegay in xukuumada Itoobiya qorshaynayso aqoonsiga Jamhuuriyadda Somaliland.

Breaking 🚨: Leaked Paper from 2 🇪🇹 diplomats suggest 🇪🇹 is planning to recongize the breakaway region of somaliland as independent country. pic.twitter.com/scjxBcV2fJ

— Amhara News Service (@Amhara_News) March 20, 2023