Cimilada Xajka oo La Filayo Inay Aad U Kululaato Sanadkan

Makkah (Hargeisa Press)- Xarunta qaran ee Saadaasha Hawada ee Sucuudiga, ayaa Salaasada maanta ku dhawaaqday in cimilada sanadkan ee Xajka ee goobaha barakeysan la filayo in ay aad u kululaato oo ay dabaylo xoog badani maalintii ku jiraan.

Waxaana la filayaa in ay sababaan siigo iyo bacaad mararka qaarkood, gaar ahaan meelaha bannaan iyo jidadka waaweyn.



Ayman bin Salem Ghulam, oo ah maamulaha guud ee Xarunta Saadaasha Hawada Sacuudiga ee NCM, ayaa shir jaraa’id oo uu ku qabtay magaalada Makkah ku sheegay in heerkulka ugu sarreeya ee goobaha barakeysan la filayo inuu gaadho inta u dhaxaysa 45 C ilaa 48 C.

Ghulam waxa uu sheegay in fursada roobka ay yar tahay balse daruuro onkod ah ay ka samayn karaan dhulka sare ee magaalada Taif, ayna suurtogal tahay in saamayntoodu gaadho goobaha barakaysan. Heerka qoyaanka suurtagalka ah wuxuu sidoo kale gaadhi karaa in ka badan 60 boqolkiiba.

Ghulam waxa uu tilmaamay in xaruntu ay lahayd qorshe fulineed oo lagula soconayo cimilada habeen iyo maalin ee goobaha barakeysan, Madiinah, garoomada diyaaradaha, dekedaha, iyo waddooyinka muhiimka ah.

Waxa uu intaa ku daray in iyada oo loo diyaar garoobayo gudashada waajibaadka Xajka ee sanadkan ay xaruntu qabatay shirar isku dubarid, aqoon iswaydaarsi iyo tababaro. Kulankii ugu dambeeyay ayaa loogu magac daray “Saameynta Cimilada ee Xajka ee sanadkan” iyadoo in ka badan 44 qof oo ay khuseyso ay ka qeyb galeen si looga doodo mowduuca.

Xaruntu waxa ay sidoo kale samaysay layli si kor loogu qaado u diyaargarowga, dib u eegis lagu sameeyo ifafaalaha cimilada daran, tijaabinta hababka warbixinta, iyo in la hubiyo in macluumaadka ay gaadheen dhinacyada ay khusayso inta lagu jiro xilliga Xajka ee sanadkan.

Waxa kale oo ay daabushay raadaarka mobilada si uu ula socdo cirka korkooda goobaha barakeysan iyo Masjidka weyn, iyo sidoo kale saldhigyada mobilada si ay ula socdaan lakabyada hawada sare iyo bixinta sawirada dayax-gacmeedka ee dhacdooyinka cimilada.

Ghulam waxa uu sheegay in NCM ay ka samaysay Mina xarun wax soo saar warbaahineed si ay u bixiso adeegyada Xujaajta oo ay ku jiraan kuwa baahiyaha gaarka ah qaba. Xaruntu waa in ay baahiso wararka cimilada maalinlaha ah iyo fariimaha 12 kanaal oo warbaahin ah si loo hubiyo badbaadada xujaajta gudaha goobaha barakeysan.

Ghulam waxa uu intaa ku daray in goobaha ay ka midka yihiin Xarunta Isbeddelka Cimilada ee Gobolka, Xarunta Digniinta Ciidda iyo Boodhka, iyo Barnaamijka Beerista Daruuraha ee Gobolka ay ka qayb qaadan doonaan bixinta macluumaadka khuseeya.

Cabdulcasiis Al-Xarbi oo ah kormeeraha guud ee arrimaha Xajka, ayaa sheegay in sanadkan gudashada waajibaadka Xajka uu kor u kacayo heerkulka sare ee ka sarreeya heerka caadiga ah ee Makka iyo Madiina. Waxa uu rajaynayaa in ka badan celceliska roobabka ee goobaha quduuska ah.

Asmaa Oulid, oo ka mid ah Xujayda Morocco, ayaa u sheegtay Arab News: “Maamulayaasha shirkadaha Xajka waxay nagu wargeliyeen in cimilada sanadkan ay noqon doonto mid aad u kulul. Waxay na siiyeen dhammaan tilmaamaha lagama maarmaanka ah, iyaga oo xoogga saaraya muhiimadda ay leedahay cabitaanka badan, isticmaalka dalladaha, iyo ka fogaanshaha soo-gaadhista tooska ah ee qorraxda, gaar ahaan maadaama heerkulku uu dhaafi karo 45 C. Taas macnaheedu waa inay muhiim tahay in la raaco tilmaamaha. ”

Waxay intaas ku dartay: “Waan fahamsanahay in Xajku uu noqon doono mid daal badan, balse abaalgudku wuxuu mudan yahay dadaal iyo daal. Waxa aan rajaynayaa in waayo-aragnimadaasi ay u noqoto mid dadka da’da ah ku raaxaysata, xujaydana ay caafimaad sareecan ah ka helaan oo ay si nabad ah ugu soo laabtaan qoysaskooda”.

Naasir Bukhaari, oo Sucuudiga u dhashay, ayaa u sheegay Arab News: “In kasta oo la filayo in heerkulku sare u kaco sanadkan, waxa jiray diyaargarow ballaadhan oo ka yimid dhammaan qaybaha Sucuudiga si ay uga shaqeeyaan dhimista heerkulkan iyada oo la gaynayo aaladaha dhammaan goobaha iyo in la geliyo waddooyinka qalab qabow.

“Intaa waxaa dheer, xeryo gaar ah oo lagu qalabeeyey heerarka ugu sarreeya ayaa la diyaariyey sanadkan.”