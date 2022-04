Ciidamada Itoobiya iyo Jabhada Oromada oo Ku Dagaalamaya Gobolka Oromia

Oromia (Hargeisa Press) – Dagaal xoogan, ayaa weli ka socda gobolka ugu dadka badan Itoobiya ee Oromiya, kaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo jabhadda Oromada ee Liberation Army (OLA) .

Waxaana sii kordhinaysa walaaca xoogan ee laga qabo amni-darrada ka sii daraysa ee koonfurta dalka Itoobiya.

Maamulka Oromiya, ayaa sheegay in ay qaadeen weerar muddo bil ah socday oo ka dhan ah OLA, balse jabhadda ayaa sheegtay in ay guulo ka soo hoysay dagaalada.

Afhayeenka jabhada Oramiya Odaa Tarbii, ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in ciidamada amaanka ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dariska la ah la geeyay Oromia si ay gacan uga geystaan dagaalka.

Somali state security forces have been deployed into southern Oromia. This comes as there is widespread deployment of federal forces throughout #Oromia. There is fighting on several parts of both the A5 and A4 highways. #OromoLiberationArmy #Ethiopia

— Odaa Tarbii (@OdaaTarbiiWBO) April 8, 2022