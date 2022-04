Wasiir Maxamed Kaahin oo Shaaciyay In Suuqa Waaheen Loo Dhisi Doono Qaab Casri Ah

By Wararka Maanta

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargeysa (Hargeisa Press) – Wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland Maxamed Kaahin Axmed, ayaa waxaa uu shaaciyay in suuqii Waaheen ee toban maalmood ka hor basbeelay loo dhisi doono qaab casri ah xilli maanta ay bilaabatay howshii halkaas lagu nadiifinayay.

Wasiir Kaahin oo maanta ka hadlayay howlgal lagu nadiifinayo suuqii Waaheen ee gubtay, ayaa sheegay in loo baahanyahay in gacmaha laysku qabsado howsha, isagoo sheegay in ay jiraan dad waxyeelaynaya shaqada.

Wasiirka, ayaa sheegay in marka lagu jiro wakhtiyada ay dhacaan masiibooyinka caynkan oo kale ah, loo baahanyahay in awooda laysku wada geeyo, wuxuuna sheegay in ay jiraan dad waxyeelaynaya habsami u socodka shaqada, oo hadalo aan fiicnayn ku hadlaya.

“Qaran marka dhibaato caynkan oo kale ahi ku dhacdo wixiisa ayuu isku wada geeyaa, dadka qaar imika waxtar kama hadlaane, wax wax yeelaynaya ayay ka hadlaan arrintan aynu gacanta ku hayno, ninkii markaa waxyeelaynta ka hadlaya waa yeelkadiisa oo waxkhti uma hayno” ayuu yidhi wasiir Kaahin.

Wasiirka oo u muuqday in uu la hadlayo axsaabta mucaaradka Somaliland, oo iyagu doodo ka keenay cida leh masuuliyada dib u dhiska suuqa Waaheen, ayaa sheegay in loo baahanyahay in layska iloobo kala duwanaanshaha afkaarta oo howsha la wada qabto, isla markaana meel loo wada socdo.

Kaahin ayaa sidookale saxaafada usoojeediyay in anay bulshada usoo gudbin, hadalada xanafta leh, ee aan ku haboonayn wakhtiga lagu jiro.

Suuqa Waaheen ee magaalada Hargeysa, ayaa maanta laga bilaabay shaqo dib loogu nadiifinayo, kadib markii uu gabi ahaanba gubtay 1, April, 2022, waxaana gabi ahaanba suuqa meesha ka saaray dab socday muddo ku dhow 30 saacadood.