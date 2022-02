“Caymiska Qabaliga ah waxaa dhibane u ah dawladnimadda”…

By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaaradda Hawlaha Guud, dhulka iyo guriyaynta somaliland C/rasaaq Ataash, ayaa sheegay in caymiska qabaliga ah ee dalkeenna ka jiray ay dhibane u tahay dawladnimadu.

Taasoo uu ku sababeeyay in ilaa inta ay jirto caymiska qabaliga ah aan laga baxaynin in dawladnimadu ay xoogaysato oo ay bulshaduna aaminaan.

Wasiir C/rasaaq Ataash, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu maanta ka jeediyay munaasibad ay wakaaladda caymiska Somaliland ku soo bandhigaysay qorsheyaasheedda oo lagu qabtay magaaladda Hargaysa.

DAAWO: Wasiir Ataash Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.