Cali Xaamud Jibriil Ma Noqon Karaa Dheemankii Kulmiye Dayacay?

Hargeysa (Hargeisa Press)- Tan iyo 2017-kii markii Madaxweyne Muuse Biixi oo ka sharaxnaa Kulmiye uu ku guuleystay talada dalka waxa uu Xisbiga Kulmiye lumiyey oo kuwo Xisbiga laga saaray, kuwo iska casilay iyo kuwo iskood uga tegay noqday xubno ahaa aasaaaayaashii iyo haldoorkii Xisbigaas ee doorka weyn ku lahaa guushii Kulmiye iyo Madaxweyne Muuse Biixi.

Haddaba, waxa aynu si gaar ah u eegi doonaa Xubno Madaxweynaha iyo Xisbigiisu fududaydsadeen oo maanta xaaladda ka taagan Golaha Wakiillada marka la eegi ku noqday caqabad dhab ah iyo in shaxdii uu garoonka ku soo geli lahaa u fadhiisan la’dahay.

Cali Xaamud Jibriil, oo ah Guddoomiye kuxigeenka 2-aad ee Golaha Wakiillada, imikana u sharaxan inuu buuxiyo Kursiga Guddoomiyaha Golahaasi, waxa ahaa xubnihii Qurbo joogta ahaa ee KULMIYE aasaaskiisii doorka weyn ku lahaa.

Cali Xaamud iyo qoyska uu ka soo jeedo oo ah qoys Caan ah oo ganacsato ahi oo ka soo jeeda Gobolka Awdal, waxa ay ka kaalin libaax ka qaateen taageerada iyo hayaankii adkaa ee Kulmiye ugu jiray inuu talada dalka ku guuleysto 2010-kii.

Waxa kale oo ay door weyn ku lahaayeen in Cabdiraxmaan Cabdillaahi Saylici uu noqdo murrashaxii Madaxweyne ku xigeenka 2008-dii, markaa oo Siillaanyo qaatay go’aankii adkaa ee uu ku beddelay murrashaxii ay wada dhaceen doorashadii madaxtinimada ee 2003‐dii, iyada oo qorshihii Saylici lagaga dhigay Murrashaxa

Madaxweyne kuxigeenku uu guuleystay 2010-kii, waxaanay Cali Xaamud iyo walaaladii ay u hagarbaxeen tageerada Kulmiye cod iyo dhaqaaleba.

Muddadii uu Axmed Siillaanyo talada hayey dhawr xil oo kala duwan ayuu Cali Xaamud ka qabtay oo heer Wasiir gaadhsiinsan.

Goorma ayey Cali Xaamud iyo Kulmiye kala baydheen?

Inkasta oo loollaankii Kulmiye dhexdiisa ee garabyada Kulmiye ay ahaayeen garabkii la aragtida ahaa Saylici iyo Wasiiradii is casilay ee ku doodayey in aan kooto Muuse Biixi loogu xidhan Murrashaxnimadii Kulmiye, haddana waxa la rumaysan yahay in ay Kulmiye ka dhaqaajiyaan waxa ay timid markii Madaxweyne Muuse Biixi Guddoomiye kuxigeenka Afraad ee Kulmiye u soo xushay Maxamuud Sacad Saajin, oo noqon kara murrashax madaxweyne Kuxigeen.

Waxaana halkaas ku soo afmeeran tahay in Madaxweyne kuxigeenka Somaliland Saylici si rasmi ah uu uga baxdo daaqada Kulmiye, isla markaana uu go’aan ku yeelan Kari waayo cidda debadii laga dhisayo KULMIYE, gaar ahaan deegaankiisa gaarka ah.

Taas oo Ilma Xaamud oo ah rag siyaasiyiin iyo aqoonyahanno ah midkood filayey in lagu dhiso murrashax KULMIYE Saylici ka dib, madaama oo 20 sanno ku dhawaad ay hiil iyo hooba la garab taagnaayeen.

Markii ay timid doorashadii isku sidkanayd, ee 2021-kii, waxa uu Cali Xaamud Jibriil loo diiday ama uu meel ka waayey Xisbigii KULMIYE ee uu aasaaskiisa qaybta ka ahaa, waxaanu iska sharaxay kana soo baxay Xisbiga UCID.

Markii loo tartamayey doorashadii shirguddoonka Golaha Wakiillada isbahaysigii Mucaaradka ee Waddani iyo UCID ayaa u sharaxay Guddoomiye kuxigeenka labaad.

Waa maxay sababta u weyn ee Waddani u taageeri karo,una dhisi karo Cali Xaamud Jibriil.?

Arrinta ugu muhiimsan ee loo aanaynayo in Waddani u dhisi karo Cali Xaamud ayaa noqon karta, marka Mucaaradnimada laga yimaado, inuu xoojiyo, isla markaana khasbado taageerada iyo codka Awdal gaar ahaan Deegaanka Saylici iyo Cali Xaamud oo imika u muuqda in KULMIYE oo 20 sanno ee u dambeeyey taageerayeen u kala dhamaatay.

