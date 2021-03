Af-hayeenkii Madaxweynaha Somaliland oo Is Casilay

By Wararka Maanta

Hargeisa (Hargeisa Press) — Maxamuud Warsame Jaamac, Af-hayeenkii madaxtooyada Somaliland la hadlaayay warbaahin ayaa shaaciyay inuu baneeyay xilkii af-hayeenimo maadaama oo uu yahay murashax u taagan golaha wakiilad ee gobolka Sannaag.

Maxamuud Warsame wuxuu xusay in xil banayntiisa ay keentay in aanu xeerka doorashooyinku ogolayn in cida u taagan qabashada jaggo kale aanay aanay hayn karin xil qaran.

Af-hayeenkii hore ee madaxtooyada Somaliland Maxamuud warsame Jaamac wuxuu dadweynaha ku nool gobolka Sannaag u soo jeediyay inay ka shaqeeyaan sidii ay uga qayb-qaadan lahaayeen doorashooyinka isku sidkan ee goleyaasha wakiillada iyo degaanka, doortaana murashixiin ka shaqeeya horumarkooda.