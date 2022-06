By admin

Hargaysa (HP): Guddoomiyaha xisbiga UCID Eng. Faysal Cali Waraabe, ayaa luuqad adag kula hadlay madaxweyne Muuse Biixi.

Waxaanu sheegay in beeshiisa laga hor taagan yahay jn ay qabatp kursiga ugu sareeya dalka.

Faysal, ayaa nogaadiyay in taageereyaasha xisbiyada mucaaradku ay ogolaadeen in madaxqeyne Biixi uu garoonka diyaaradaha Hargaysa ka dhoofo.



Hargeisa Presa.com/Hargeisa Office.