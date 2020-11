Yaa Ka Masuula Dhaqdhaqaaqa Suuqayadda Ganasiga Iyo Lacagta Shilinka Soomaaliland In Ay Dalka Ku Wareegto

Wareega lacagta waxaa masuul ka ah oo kali ah xukuumadda maadama aanay wakhatigan wadanku lahayn warshado ama ilo dhaqaale oo waaweyn, kala duwanaanshaha xukuumadihii Soomaray Soomaaliland xaga wareejinta Lacagta suuqyadda, waa lagu kala duwanyahay.

Xukuumadii hore ee Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) waxay ku dedaashay inay wareejiso lacagta oo aanay baanka ku hayanin kolay Shaqaalaha Dawaladda iyo Ciidamadda Lacagta u kordhiso oo u labajibaarto, iyo kolay mashaariic faro badan oo reeraysan bixiso, arimahaas oo dhani waxay salka ku hayeen siyaasadda dhaqaalaha si dadku u kala ceesho oo bilwalba lacag badani suuqa soo gasho.

Xukuumaddii Madaxweyne Daahir Riyaale Kaahin waxa uu ahaa habka lacagta ay suuqyadda ugu soo celiso, lacagta ugu badan waxa uu madaxweynuhu ku bixin jiray siyaasada iyo kala furfurka macaaridkii xooganaa ee habka haybta isaaqiyadda ahaa ku midaysnaa, sidoo kale amniga oo ciidanka sirdoonka ayaa lacag aad u badan qaadan jiray si ay ugu suurto gasho ka war helida cadwgii badnaa ee uu wakhtigaa wadanku lahaa hawgu badnaadaan la socdka arimaha shabaabka iyo Dawladdii Maxaakiimtuye, kamay madhnayn inuu lacag ku bixiyaa la socodka siyaasadda wadanka gudahiisa iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta.

Xukuumaddii Madxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal alle hawnaxariistee ayaa iyana siyaabo sidan oo kale u dhaw u wareejinjirtay lacagata Suuqyadda Wadanka, wuxuu samayn jiray Madaxweynuhu Madaxdhaqmeedka Aqoon yahanka iyo waxgaradka ka talo dhiibta ama dajiya colaadaha sokeeye ee Dalka ka

alloosnaa wakhtiga inu lacago ku siiyo.

Xukuumadda Madaxweyne Muuse Biixi dhamaan kharashaad badan oo bixi jiray waxay u aragtay khalad oo way jartay shaqaale badan way eriday halka ay qaarna ka jartay gunooyinkii ay shaqadda ku qabanayeen oo lacagtii way xaraysay waanay kaydisay.

Hadaba Dawladda waloo Soomaaliland soo martay way ku dadaalaysay inay cashuur qaado oo lacag xarayso balse waxay Dawladdan iyo kuwii hore ku kala duwan yihii habka lacag soo celinta ee wareejinta Lacagta, mahaa khasab in Madaxweynuhu wax walba aqoon u lahaado ama garto, balse waxaa khasab ah in Madaxweynuhu talooyinka shacabka iyo kuwa aqoonyahanka wadanka dhagaysto, waxaa wakhtigan Dawladdu baahiweyn u qabtaa inay abuurto qorshayaashii ay lacagta ku soo celin lahayad ee ay lacagata ku wareejin layhayd si danyartu uga baxaan duruuftan adag ee Busaaradda ee Wadanka wajahday, waa in madaxweynuhu helaa dhaqaale yahano arintaa kala taliya, kolay yidhaadaan shaqaalaha iyo ciidamadda musharka u labanlaab iyo kol ay yidhaadaan mashaariic reeraysan soo daaba suuqyadda wadan lacag soo gasha ayey u baahan yihiin, xukuumadduhuna maaha lacag ururiyayaal iyo lacag kaydiyayaal, ee waa lacag wareejiyayaal.

Qoraa Suxufi Ismaaciil Cali Axmed

