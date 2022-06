Xukuumadda iyo Salaadiinta Bariga Gobolka Sanaag oo Wada Gaadhay Heshiis

Ceerigaabo (Hargeisa Press) – Xukuumada Somaliland iyo Salaadiinta Beelaha bariga gobolka Sanaag, ayaa waxaa ay wada gaadheen heshiis ay beeshu si buuxda ugaga mid noqonayso Somaliland, isla markaana si lamid ah shacabka kale ee Somaliland ay dhib iyo dheefba Somaliland la qaybsato.

Shirkan oo la magac baxay mideeye, oo uu ka qayb galay madaxweynaha Somaliland, madaxda labada gole iyo saraakiil iyo wasiiro ka tirsan xukuumada Somaliland, ayaa sida afhayeen u hadlay guurtida shirku sheegay diirada lagu saaray arrimaha nabadgalyada, siyaasada, cadaalada iyo horumarinta beelahan.

Afahayeenka, ayaa sheegay in lagu heshiiyey in beeshu si buuxda uga mid noqoto Somaliland “Beesha Warsangali waxay si buuxda uga midtahay beelaha Somaliland, waxayna la wadaagtaa dhib iyo dheef sida nabadgalyada, horumarinta iyo kaabayaasha dhaqaalaha, iyo difaaca qaranka”.

Labada dhinac, ayaa sidoo kale ku heshiiyay in hoos loo eego tabashada beelahani ay ka qabaan saami qaybsiga Somaliland, in degmada Dhahar gobol loo magacaabo, in maamul daadajinta xukuumada Somaliland la gaadhsiiyo dhamaan deegaanada beeshu degto, in beeshu saami ku yeelato waaxaha garsoorka iyo fulinta, iyo in saami shaqaale la siiyo.

Shirkan ay xukuumada iyo beelahani heshiiska ku gaadheen, ayaa socday 6/ 6/ 2022 ilaa 15/ 6/ 2022, waxaana heshiisyada shirka lagu gaadhay fulintoodu ku dhamaystirmi doonta mudo 5 bilood ah heshiiska kadib.

Hoos ka akhriso nuxurka heshiiska