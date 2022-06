Maxkamadda Hargeysa oo La Horkeenay Siyaasiyiintii Mucaaradka Ee Xidhnaa

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press) – Maxkamadda gobolka Maroodi-jeex, ayaa waxaa maanta markii ugu horraysay la horkeenay xubno ka mid ah siyaasiyiin ka tirsan xisbiyada mucaaradka Somaliland ee dhowaan ay xukuumadu xidhay.

Siyaasiyiintan ka tirsan xisbiyada mucaaradka Somaliland ee maanta la horkeenay Maxkamadda oo tiradoodu dhan tahay 12 siyaasi, ayaa waxaa lagu soo qabtay mudaharaadkii 9-kii bishan June ee mucaaradku Hargeysa ka dhigeen.

Maxkamadda gobolka Maroodi-jeex, ayaa waxaa ay siyaasiyiintan ka tirsan mucaaradka u jartay 7 maalmood oo Rummaan ah oo xabsi ku sii hayn ah.

Siyaasiyiintan oo uu ku jiro guddoomiye ku xigeenka xisbiga Waddani Axmed Cumar Cabdillaahi Xamarje, isla markaana ay kamid yihiin xoghayeyaal, xoghaye ku xigeeno, guddoomiyayaal gobol iyo saraakiil kale oo magac ku leh xisbiyada mucaaradka, ayaa la xidhay 7 cisho kahor kadib mudaharaad mucaaradku Hargeysa ka sameyeen.

Geesta kale, Masuul u hadlay xisbiga Waddani, ayaa xukuumada ku eedeeyay in ay sharciga ku tumanayso, isaga oo sheegay in mudo kabadan mudadii sharcigu ogolaa ay siyaasiyiintan iyo wariyayaashani xabsiga ku jireen.

“Waxa ayaan daro ah in distoorkii xukuumadu ku tumanayso, qodobka 27aad ee distoorku waxa uu damaanad qaadayaa qofka muwaadinka ah ee la xidho in 48 saac gudahood maxkamad lagu horkeeno, lana sheego waxa lagu eedaynayo, taasi may dhicin, Khamiista Khamiisteedii ayaa la xidhay” ayuu yidhi.