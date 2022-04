“Xisbiyada mucaaradka waxaan leeyahay gaadhigii furista ururadu wuu dhaqaaqay…”

Hargaysa (HP) Siyaasiga Maxamuud Xaashi Cabdi, ayaa xisbiyadda mucaaradka ah ee Somaliland ugu baaqay in ogaadaan inuu dhaqaaqay gaadhigii furista ururadda sidaas darteedna ay caloosha adkaystaan.

Waxaanu fariintiisa ku ladhay in haddii ay mucaaradku rumaysan waayaan in la furay ururadii siyaasadda in ay ka xisbul xaakim ahaan iyagu dhaaranayaan si ay u yaqiin sadaan furista ururadda.

Waxa kaloo uu intaas raaciyay Maxamuud Xaashi, in ninka ka baqaya in uu ururkiisu u soo gudbo mar kale xisbi qaran, aanay gar ahayn inuu ku hamiyo inuu dalkan ka noqdo madaxweyne.

Siyaasi Maxamuud Xaashi Cabdi, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay madal xalay lagu soo bandhigayay buugg oo xalay lagu qabtay magaaladda Hargaysa.

Daawo: Siyaasi Maxamuud Xaashi Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.