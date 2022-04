Somaliland Oo Tunisia Kaga Qayb Gashay Shirka Horumarinta Caafimaadka Qoyska

By admin

Tunis (HP): Jamhuuriyadda Somaliland ayaa dalka Tunisia kaga qayb gashay shir caalami ah oo lagaga hadlay doorka baarlamaanada ee horumarinta caafimaadka qoyska (hooyada iyo dhalaanka).

Shirkaasi oo 30-kii bishan March ka furmay caasimadda dalka Tunisia ee Tunis, oo socday muddo laba maalmood ah. Kaasoo ay ka soo qayb galeen xildhibaano ka socday baarlamaanada Wadamada Carabta oo ay Somaliland-na ku jirto



Waxaana shirkaasi dhinaca jamhuuriyadda Somaliland uga qayb galay gudoomiye ku-xigeenka guddi-hoosaadka joogtada ah ee golaha Wakiilladda Somaliland xildhibaan Axmed Xasan Cali (Casoowe).

Shirkaasi ayaana diirradda lagu saaray sidii miisaaniyad ku habboon loogu qoondayn lahaa daryeelka hooyadda iyo dhalaanka iyo sidii baarlamaanadu ugu kormeeri lahaayeen haayadaha dawliga ah iyo kuwa aan dawliga ahayn ee gacanta ku haya arrimaha khuseeya caafimaadka hooyada iyo dhalaanka.

Waxa kaloo shirkaasi ka qayb galay Forum of Arab Parliamentarians on Population and Development iyo haayado caalami ah oo ay ka mid yihiin International Planned Parenthood Federation (IPPF) qaybta dunida Carabta iyo haayadda UNFPA.



Shirka Somaliland waxaa ku metelayey Xildhinaan Axmed Xasan Cali (casoowe), oo ah Guddoomiye ku Xigeenka guddi-hoosaadka joogtada ee golaha Wakiiladda Jamhuuriyadda Somaliland.

Waa markii ugu horraysey ee ay Soomaaliland si rasmi ah uga qayb gasho shirarka baarlamaanada Wadamada Carabta ah.

Geesta kale arrintan ayaana sii xoojinaysa meeqaamka iyo doorka siyaasadeed ee Jamhuuriyada Somaliland ka ciyaarayso fagaarayaasha caalamiga ah, kana mid tahay xidhiidhada aadka isu soo taraya ee Somaliland la yeelanayso dalalka Afrika, Carabta iyo guud ahaan dunidoo dhan.



