Xildhibaan Khadar Cali Xakiin Oo Ka Warbixiyay Fadhigii Maanta Ee G.Wakiiladda

Hargaysa (HP): Xildhibaanadda golaha Wakiiladda Somaliland ayaa maanta yeeshay fadhi al-baabadu u xidhnaayeen oo saacado badan qaatay, kadib markii aanu goluhu fadhiisan muddo dhawr todobaad ah khilaaf soo kala dhex galay awgeed.

Fadhigan maanta oo uu shir-guddoominayay guddoomiyaha golahaasi C/rasaaq Khaliif Axmed, ayaan warbaahinta loo ogolaanin intii uu fadhigaasi socday oo ay banaanka ka joogtay.

Hase yeeshee markii fadhigu soo xidhmay ayaa waxaa MMTV uga warbixiyay ajendihii fadhiga iyo qodobadii lagaga hadlay xildhibaan Khadar Cali Xakiin, oo ka mid ah mudaneyaasha golaha Wakiiladda.

Waxaanu sheegay xildhibaan Khadar, in goluhu ay yeesheen fadhigoodii caadiga ahaa, isla markaana ay shaqadoodii caadiga ahayd uun yeesheen.

Xildhibaan Khadar Cali Xakiin, waxa uu tilmaamay in goluhu uu yeelan karro fadhi xidhan iyo mid furan ba, sidaas darteedna fadhigii maantu uu ahaa mid xidhan.



Geesta kale xildhibaanka oo wax laga waydiiyay in fadhigaasi maanta lagu xaliyay khilaafkii golaha soo kala dhex galay ee la xidhiidhay xeerka furista ururadda siyaasadda, ayaa ku gaabsaday in aanu marka hore ba khilaaf weyn aanu ahayn, basle uu ahaa laba fikir oo sharci.

DAAWO: Xildhibaan Khadar Cali Xakiin Oo Arrimahaasi Ka Hadlaya:



Hargeisa Press.com/Hargeisa Office.