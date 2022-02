Wasiirka Xidhiidhka Goleyaasha Oo Furay Shirka Diyaarinta Qorshaha 2022-ka+Sawirro

By admin

Hargaysa (HP): Wasiirka wasaaradda Xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, ayaa maanta magaaladda Hargaysa ka furay shirka diyaarinta Qorshaha wasaaradda ee sanadkan 2022-ka

Sidoo kale waxaa shirkaasi qayb ka ah soo bandhiga Waxqabadkii Wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha iyo arrimaha Dastuurka ee sanadkii tegay ee 2021-kii.





Waxaana furitaanka shirkaasi goob joog ka ahaa Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, Wasiirka wasaaradda Xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland agaasimaha guud ee wasaaradaasi Deeqa Cabdi Yuusuf.

Agaasime waaxeedyadda wasaaradda Wasiirka wasaaradda Xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland, iyo shaqaale weynaha wasaaradaasi.





Shirkaasi ayaa sidoo kale waxaa abaalmarino lagu guddoonsiiyay shaqaalihii ugu wanaagsanaa sanadkii tegay ee 2021-kii ee Wasiirka wasaaradda Xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland.

Wasiir Maxamed Xaaji Aadan Cilmi, oo shirkaasi si rasmiya u furay ayaa u hanbalyeeyay shaqaalaha abaalmarinaha la guddoonsiiyay ee dedaalka iyo shaqadda dheeraadka ah muujiyay sanadkii hore.



Waxaanu wasiirku ku booriyay guud ahaanba shaqaalaha wasaaradaasi inuu ka rejaynayo in ay sanadka danbe laban laabaan hawlahoodda shaqo.

Wasiirka wasaaradda Xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland ayaa sidoo kaleu jeediyay masuuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradaasi in ay hir geliyaan qorshaha hawl-qabadka wasaaradda ee sanadkan 2022-ka.



Geesta kale agaasimaha guud ee wasaaradda Xidhiidhka goleyaasha iyo arrimaha dastuurka ee Somaliland Deeqa Cabdi Yuusuf, oo Iyana hadal ka jeedisay furitaanka shirkaasi ayaa u mahad naqday tacabka iyo dedaalka badan ee ay sameeyeen shaqaaluhu ee sababay in halka ay maanta wasaaradu joogto lagu soo gaadho.



