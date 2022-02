G/Wakiillada Oo Guddo-galay Doodda Xeerka Caymiska Shirkadaha

By admin

Hargaysa (HP): Mudanayaasha Golaha Wakiillada ee Somaliland ayaa maanta guda galay xeerka caymiska shirkadaha, oo ay soo diyaariyeen guddi hoosaadka dhaqaalaha ee golahaasi.

Fadhigii maanta ee golaha wakiilada somaliland oo uu shir guddoominayay guddoomiyaha golahaasi mudane Cabdirisaq Khaliif Axmed ayaa waxa loo qaybiyay mudaneyaasha xeerka caymiska shirkadaha, xeerkan oo ay soo diyaariyeen gudi hoosaadka dhaqaalaha ee golaha wakiilada.



Guddoomiyaha gudi hoosaadka dhaqaalaha ee golahasi mudane Cabdirashiid Cabdilahi Muuse (Caga-wayne) ayaa mudaneyaasha faahfaahin ka siiyay xeerkan iyo muhiimada uu u leeyahay qaranka.

Isagoo na mudaneyaasha ka codsaday inay ku kabaan xeerka wixii faa’ido u leh qaranka oo ay wax ka bedel iyo kaabis ay kusoo sameeyaan qodobada ay u arkaan inay waxka baddal u baahan yihiin.

Geesta kale qaar ka mid ah xildhibanada ayaa soo jeediyay in goluhu ka hadlo xaalada abaarta ee ka jirta dalka, gaar ahaan gobollada bariga oo xaalad biyo la’aan ahi ay ka jirto.

Waxaanay ka codsadeen shir guddoonka golaha wakiillada in kulan gaar ah laga yeesho xaaladda abaarta ee dalka ka taagan.

Gebagabdii guddoomiyaha golahaasi mudane Cabdirisaq Khaliif Axmed ayaa ku war geliyay mudaneyaasha in maalinta berri ah ay isugu yimaaddaan shir lagaga hadli doono xaaladda abaarta ee ka jirta guud ahaan Somaliland.



