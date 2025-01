Wasiirka Warfaafinta Somaliland oo sheegay inay Warbaahinta kala shaqeynayaan helida xuquuqdooda

Hargeysa (Hargeisa Press)- Wasiirka wasaaradda Warfaafinta, dhaqanka iyo wacyi-gelinta Somaliland, Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa waxaa uu sheegay in siyaasadda xukuumadda cusub ee uu ka tirsan yahay ay tahay mid ku sallaysan dabacsanaan, Tudhaale, dulqaad, midnimo iyo isu-soo-dhaweyn.

Wasiirka wasaaradda Warfaafinta Somaliland, ayaa waxa uu tilmaamay in siyaasadda Madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi (Cirro) uu ku hoggaaminayo xukuumaddooda uu ka tirsan yahay ay tahay mid ka shaqaynaysa isu soo dhawaynta iyo naxariista bulshada Somaliland.

“Annaga xukuumaddayada siyaasadeeda uu nagu hoggaaminayo madaxwaynaha Qaranka Somaliland Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro, waa dabacsanaan, waa tudhaale, waa dulqaad, waa isku duubni, waa naxariis iyo isku soo dhawayn bulshada qaybaheeda kala duwan oo dhan,”ayuu yidhi Wasiirka Warfaafintu.

Wasiir Axmed-yaasiin Sh. Cali Ayaanle, waxa uu sidan ka sheegay hadal uu ka jeediyay xaflad hadhimo sharaf ahayd oo uu u sameeyay Suxufiyiinta madaxabannaan ee dalka.

Kulankaasi, ayaa lagu gorfeeyay sidii wada shaqayn wanaagsani ay u dhex mari lahayd wasaaradda Warfaafinta iyo Warbaahinta madaxa bannaan iyo sidii meel looga soo wada jeedsan lahaa dhismaha dalka iyo jihaynta bulshada.

Wasiirka Warfaafinta, ayaa sheegay in kulanka ay Warbaahinta madaxa bannaan kaga wada hadleen sidii loo wada shaqayn lahaa iyo sidii loo heli lahaa qaab ay warbaahintu ugu shaqayso bulshada iyada oo xor ah iyo sidii xukuumadda loogu ixtiraami lahaa doorkeeda iyo kaalinteeda ay masuulka ka tahay.

“Halkan oo aannu maanta kulan qiima badan ku yeelanay, is waraysanay, is xog waraysanay, si wanaagsan u wada hadalnay waxay tabayaan oo dhan oo ay nooga warrameen, waxay talo noo hayeen noo soo jeediyay rag mudakar ah oo saxaafadda Somaliland kuwii ugu magaca waynaa ah, intii ugu aqoonta badnayd uguna waayo’aragsanayd ee muddada dheer saxaafadda ku soo jirtay ayaanu halkan ku kulanay, inta kalena koley iyagaa ka wakiil ah.

Run ahaantii xukuumad ahaan waanu la shaqaynaynaa Warbaahinta madaxa bannaan, masuul baanu ka nahay, xaq bay u leeyihiin inay xog helaan, madax bannaani helaan, xeerarna helaan xaq bay u leeyihiin, xukuumadduna waxay xaq u leedahay inay doorkeeda shariifka ah yeelato, kaalinteeda loo ogolaado masuuliyadeeda lagu ixtiraamo, wada shaqaynta lagu ixtiraamo, amniga ay masuulka ka tahay lagu ixtiraamo. Qaranka hawshiisa ay hayso lagu ixtiraamo lagulana shaqeeyo arrimahaasi oo dhana, si wanaagsan baanu uga wada hadalnay,” ayuu yidhi Wasiirku.

Dhinaca kale, Wasiir Axmed-yaasiin Sheekh Cali Ayaanle, ayaa tilmaamay doorka muhiimka ah ee ay warbaahinta madaxa bannaan ugu jirto dalka iyo sida loo baahan yahay in laga ilaaliyo in loo isticmaali dhinaca qaldan si aanay dalka iyo dadka wax u gaadhsiin, waxaanu yidhi “Warbaahintu waa meelaha ummadda laga dhiso haddii si qaldan loo isticmaalo waa meelaha wax laga dumin karo, waxaanu rajaynaynaa in Warbaahinta madaxa bannaan ee Somaliland ay noqoto mid dadka iyo dalkaba u shaqaysa oo dhista inay noqoto ayaanu rajaynaynaa.

Gebo’gabadii xubno ka mid ah warbaahinta madaxa bannaan oo kulanka ka hadlay, ayaa tilmaamay inay muhiim tahay in ay wada shaqayn fiicani dhex marto wasaaradda iyo warbaahinta madaxa bannaan, waxaany wasiirka Warfaafinta uga mahad celiyeen kulankan xog waraysiga ah.