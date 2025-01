Maamulka Jaamacadda Gollis oo boggaadiyay Ardayda Kuulliyada Teknoolajiyada oo samaysey hal-abuur

Hargeysa (Hargeisa Press)- Guddoomiyaha Jaamacadda Gollis, Siciid Maxamed Axmed, Agaasimaha College-ka Computing and Technology, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi, iyo Hormuudka Kulliyadda Fatxi Maxamed Xariir, ayaa qaabilay Arday ka baxday, qaarkoodna dhigtaan kulliyadda College of Computing oo ku guulaystay hal-abuur cajiib ah oo dhinaca teknoolajiyadda ah.

Kulankan waxaa sidoo kale ka qayb-galay Hormuudka Kulliyadda Beeraha, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan iyo mid ka mid ah macallimiinta Kulliyadda Beeraha, Mustafe-agro iyo xubno kale oo ka mid ah Maamulka jaamacadda, iyaga oo boggaadiyay guusha iyo hal-abuurka ardayda.

Ardayda oo ah dhallinyaro karti badan, ayaa ikhtiraacay barnaamijyo teknooloji ah oo casri ah, kuwaas oo xallinaya caqabadaha haysta beeralayda.

Barnaamijyadan waxaa ka mid ah:

𝟭. 𝗔𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗸𝘂 𝘀𝗵𝗮𝗾𝗮𝘆𝗻𝗮𝘆𝗮 𝗖𝗮𝗾𝗹𝗶𝗴𝗮 𝗺𝗮𝗰𝗺𝗮𝗹𝗸𝗮 𝗮𝗵 (𝗔𝗜) 𝗼𝗼 𝗹𝗮𝗴𝘂𝗹𝗮 𝘁𝗮𝗰𝗮𝗮𝗹𝗮𝘆𝗼 𝘅𝗮𝗻𝘂𝘂𝗻𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗵𝗶𝗿𝘁𝗮 𝗶𝘆𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗮𝗴𝗴𝗮 𝗸𝘂 𝗱𝗵𝗮𝗰𝗮:

Barnaamijkan oo ku shaqeeya caqliga macmalka ah (AI) ayaa awood u leh inuu akhriyo in ka badan 5,000 oo xanuun oo ku dhaca dhirta iyo dalagga. Waxa uu ku shaqeeynayaa qaab fudud oo la isticmaali karo, halkaas oo beeralaydu sawir ka qaadayaan dhirta xanuunku ku dhacay, kaddibna barnaamijku uu si dhakhso leh u soo bandhigayo nooca xanuun iyo hababka ugu habboon ee loo daawayn karo.

Teknoolajiyadan, ayaa ah tallaabo muhiim ah oo kor loogu qaadayo wax-soosaarka beeraha iyo yaraynta khasaaraha xanuunnada ku dhaca dhirta.

𝟐. 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 𝐮 𝐚𝐝𝐞𝐞𝐠𝐚𝐲𝐚 𝐛𝐞𝐞𝐫𝐚𝐥𝐚𝐲𝐝𝐚

Waxaa kale oo ay sameeyeen website casri ah oo beeralayda u suurtagelinaya inay si fudud uga dalban karaan adeegyo muhiim ah oo ay ka mid yihiin cagafta lagu qodo beeraha, siidhka iyo qalabyo kale oo muhiim ah.

Website-kan, ayaa sidoo kale bixiya talooyin ku saabsan hababka wax-soosaarka beeraha, waxaana loogu talogalay inuu noqdo xarun isku-xidha beeralayda iyo adeegyada ay u baahan yihiin.

Guddoomiyaha Jaamacadda Gollis, Siciid Maxamed Axmed, ayaa ardaydan ku bogaadiyey dedaalkooda iyo hal-abuurkooda, isagoo sheegay in ay yihiin tusaale fiican oo muujinaya sida teknoolajiyaddu uga qeyb qaadan karto horumarinta bulshada iyo dhaqaalaha dalka.

Waxa uu ballanqaaday in Jaamacadda Gollis ay taageero buuxda siin doonto ardayda si ay ugu guulaystaan hirgelinta barnaamijyadooda oo ay u helaan fursado ganacsi iyo iskaashi dheeraad ah iyaga oo la raadin doona cid ka caawisa maal-gelinta.

Agaasimaha College of Computing, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi, ayaa sheegay in ardaydan ay si wacan u weeleeyeen aqoontii iyo xirfadihii ay ka dhaxleen kulliyadda iyo dedaallo dheeraad ah oo ay muujiyeen, waxaanu sheegay in ay tartan ay ku soo bandhigeen hal-abuurkan ay ku guulaysteen kaalimaha ugu sarreeyey, tusaalena iyo dhiirri-gelinna u yihiin arday hadda dhigata iyo kuwa soo geli doonaba.

Dhanka kale, Hormuudka Kulliyadda Beeraha, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdiraxmaan, ayaa ku tilmaamay barnaamijkan AI inuu yahay guul weyn oo wax ku ool ah u ah beeralayda dalka, isagoo hoosta ka xarriiqay in iskaashiga u dhexeeya teknoolajiyadda iyo beeraha uu yahay xalka mustaqbalka ee wax-soosaarka.

Macallin Mustafe-agro oo ka tirsan Kulliyadda Beeraha, ayaa yidhi, “Barnaamijyadan waxay muujinayaan sida dhallinyaradu ugu dhiirran yihiin xallinta dhibaatooyinka jira, iyagoo kaashanaya aqoonta ay jaamacadda ku barteen.”

Jaamacadda Gollis waxay ku dedaalaysaa dhiirrigelinta hal-abuurka iyo abuurista fursado ay ardaydu kaga qeyb qaataan horumarinta dalka, iyaga oo adeegsanaya aqoonta iyo teknoolajiyadda casriga ah.