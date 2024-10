Wasiir Siciid Sulub oo sheegay inaanay mucaaradku u qalmin in la-doorto

Ceerigaabo (Hargeisa Press)- Wasiirka wasaaradda Xannaanada Xoolaha Somaliland Siciid Sulub Maxamed, ayaa waxaa uu maanta taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee magaalada Ceerigaabo uu kala qaybgalay dhoolatuska ololaha xisbiga.

Wasiirka xannaanada Xoolaha oo khudbad u jeediyay taageerayaasha xisbiga ee magaalada Ceerigaabo, ayaa waxaa uu dhaliilo culus u jeediyay hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ee dalka.

Waxaanu wasiirku ku eedeeyay hoggaamiyeyaasha mucaaradka in toddobadii sanno ee u dambeeyay ay ka shaqeynayeen xumaan iyo kala fogeynta shacabka Somaliland ee wada dhashay.

Wasiir Siciid Sulub, ayaa sidoo kale sheegay in hoggaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradku aanay maanta u qalmin in la doorto.

Wuxuu xusay in xisbiyada mucaaradku u qalmaan in hoggaanka dalka loo doorto, balse buu yidhi aanay u qalmin wakhti xaadirkan in la doorto.