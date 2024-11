Warbaahinta Caalamka oo waxka qortay Madaxweynaha la doortay ee Somaliland

By

Hargeysa (Hargeisa Press)- Warbaahinta caalamiga ah, ayaa maanta si weyn uga hadashay guusha madaxweynaha la doortay ee Somaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro).

Warbaahinta caalamiga ah ee natiijadii doorashada ee uu ku guulaystay xisbiga mucaaridka ahaa ee WADDANI sida weyn u faafiyay waxa ka mid ahaa Reuters, AP, Aljazeera, African News, East African Standard iyo qaar kale.

Waxa ay Saxaafadda caalamiga ahi sheegtay in doorashooyinkii madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka ee qabsoontay 13ka November 2024 ay Somaliland aaminsan tahay inay saacidi doonto dedaalkeeda ku wajahan dhinaca aqoonsi raadinta.

Waxa kaloo saxaafadda caalamku sheegtay in doorashada madaxtooyada uu madaxweynaha la doortay ee ka socday Xisbiga WADDANI Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) uu ku guulaystay 64% codadkii doorashada, halka madaxweyne Muuse Biixi uu helay 35%.

Madaxweynaha la ďoortay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa sheegay in doorashadii dalka ka dhacday aanay ahayn mid murrashixiintu kala guulaysteen ee ay tahay mid Jamhuuriyadda Somaliland u soo jiidaya wadajir iyo horusocod qaran.

Wakaaladda wararka ee Reuters, ayaa xustay in Somaliland aaminsan tahay in maamulka cusub ee madaxweyne Trump iyo dhawr dal oo kale oo Afrika ahi ay danaynayaan ictiraafka qaddiyadda Somaliland.

Sidoo kale, waxa ay sheegeen in Somaliland ay ku taamayso in la dhammaystiro heshiiska badda ee ay la gashay Somaliland, iyadoo is-afgaradkaasi dhigayo in Itoobiya ay noqoto dalka koowaad ee aqoonsada madaxbannaanida Somaliland.

Waxaa warbaahinta caalamiga ahi ay majeeratay nabadgelyada iyo dumuqraaddiyadda ay u qabsoomeen doorashooyinkii isku sidkanaa ee madaxtooyada iyo xisbiyada qaranka.