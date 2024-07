TRUMP oo la toogtay intii lagu guda jiray banaan-baxa lagu taageerayo

Trump, ayaa shaashadaha toos looga daawanayay, isagoo qoorta laga toogtay oo ku dhacay mambarkii fagaaraha uu ku hadlayay, iyadoo markiiba ilaaladiisu isku xeertay goobta oo ahayd fagaare ku yaala Pennsylvania.

Dadka ku sugnaa goobta, ayaa markii arrintani dhacday waxay ku noqotay argagax, iyadoo qof walba halkii uu taagnaa fadhiistay, marka laga reebo dhowr oo ku dhowaa oo haween u baddan, kuwaas oo la arkayay iyagoo doonaya innay qabtaan markii uu dhulka ku dhacay.

Toogashada ayaa ahayd dhowr xabadood oo laga soo riday meel sare oo ka baxsan isu soo baxa Trump ka hor inta ayna shaqaalaha addeega Sirta ee Mareykanka goobta iman oo “dhexdhexaadin” toogashada, sidaa waxa lagu yidhi, bayaan ka soo baxay hay’adda fulinta sharciga.

“Intii lagu jiray isu soo bax ololihii Madaxweynihii hore ee Trump ee Butler, Pennsylvania, fiidnimadii July 13, saacadu markay ahayd 6:15 p.m., nin la tuhunsan yahay ayaa rasaas badan ku soo riday dhanka masraxa, isagoo ka yimi meel sare oo ka baxsan goobta isu soo baxa,” ayaa lagu yidhi.

Shaqaalaha sirdoona, ayaa isku dayay inuu”dhexdhexaadiyo arrinta, balse bayaanka ayaa lagu sheegay inuu ku dhintay toogashadii.

“U.S. Adeegga sirta ah ( US Secret Service) , ayaa si degdeg ah uga jawaabay tillaabooyin ilaalin ah Madaxweynihii hore Trumpna waa nabad. Hal qof oo daawanayay ciyaarta ayaa ku dhintay, labo ka mid ah dadkii daawanayayna dhaawacyo halis ah ayaa soo gaadhay.

Bayaanka, ayaa lagu xusay in hadda lagu wado oo ay ku socdaan baadhitaano. iyadoo Ilaalada Adeegga Sirtu ay oggaysiiyeen FBI-da,” Anthony Guglielmi, oo ah madaxa isgaadhsiinta ee Adeegga sirta, ayaa sidaa ku sheegay hadal uu soo saaray.

Musharaxa senate-ka epublican Dave McCormick, oo fadhiyay safka hore ee isu soo baxa Donald Trump Sabtidii, ayaa sheegay in uu arkay “weerarkii degdega ahaa ee lagu qaaday madaxweynaha” iyo qof ka dambeeyay oo u muuqday inuu si xun u dhaawacmay.

McCormick, ayaa u sheegay CNN hawada in madaxweynihii hore uu hadda uun ku casuumay masraxa, markii ku dhawaad ​​hal daqiiqo ka dib uu maqlay “xabado halis ah – ilaa todoba ama sideed darbo – kaliya ‘oo rasaas ah ayaa la furay ayuu yidhi.

“Waxay ahayd wax lama filaan ah oo fowdo ah. Adeegga sirta ah ayaa isla markiiba daboolay madaxweynaha, korkiisa ayay ku boodeen, dadkii badnaana waxay isla markiiba tageen dhulka,” ayuu yidhi McCormick.

Musharaxa Senetka, ayaa sheegay inuu eegay garabkiisa oo ay caddaatay in qof la garaacay. Dadka ku xeeran qofka ayaa isku dayayay in ay bixiyaan gargaarka degdega ah, ayuu yidhi, iyadoo ay ku qaadatay dhowr daqiiqo in gargaar caafimaad la soo galo dadka, sababtoo ah waxay ahayd mid cufan, ayuu raaciyay.

“Laakiin waxaad qiyaasi kartaa in dhacdadan oo kale ay dhacdo, aad bay u adag tahay in la ogaado waxa soo socda. …Waxay u ekayd in rasaastu xagga hore ka soo dhacayso – sidaa darteed bidixda madaxweynaha meel ku beegan ay ka imanaysay, taas oo macno samaynaysa sababta qofka iga dambeeya loo garaacay. Laakiin ma hubo in ay sidoo kale jiraan xabbado ka imanayay dhinaca kale, si aad u malaynayso in ay ahayd fowdo iyo jahawareer xilligan,” McCormick ayaa yidhi.

McCormick waxa uu sheegay in isaga iyo ku dhawaad ​​15,000 oo ka mid ah ka soo qaybgalayaashii dadka ay dhex mareen baadhitaanka biraha ka hor inta aannay gelin isu soo baxa.

Hase yeeshee, lama arkin wax buuq iyo kala yaac oo meesha ka dhacay, wuxuna qof walba isu masaxay dhulka halkii uu taagnaa, iyadoo ilaalada hubaysan ay goobta isku xeereen.

Lama ogga cidda arrintan ku kacday, wallow saraakiishu sheegeen inuu ahaa hal qof oo meel sare kasoo shiishay masraxa, iyadoo ollolaha Trump iyo Biden uu marayo meel xaasasi ah, isla markaana la saadaalinayo in doorashada Mareykanka ee sannadkan ay tahay tii ugu khatarta iyo cabsida badnayd.

Warbaahinta qaar oo soo xigganaya Saraakiisha amaanka, ayaa sheegaya in goobta laga qaaday Trump, wallow aan si dhab ah loo sheegin sida ay wax u dhaceen iyo xaalladiisa, balse waxa FBI lagu wargeliyay inuu noolyahay Madaxweynihii hore Trump.

Madaxweyne Biden, oo ay doorashadii hore isuku waajaheen dagaal, ayaa xilligan la saadaaliyay in aannu Trump u babac dhigi karin, taas oo noqotay dood xataa xisbiga Dimuqraadiga dhexdiisa ka jirta, waxayna arrintan toogashada ka dhacday Pennsylvania oo ah guriga Xisbiga Dimuqraadiga ee ay sida weyn isu hayaan jamhuuriga.

Biden, ayaa arrintan ka hadlay, iyadoo ay durba yeelatay weji shirqool oo la doonayay in lagaga takhaluso Trump ka hor inta aan la gaadhin doorashada, balse jawiga siyaasadda ayaa cakiran, iyadoo ay arrintan sii xoojisay xamaasadii jirtay iyo xafiiltankii laysku seegay tartankii doorashadii tan ka horaysay.