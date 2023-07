Telefishanka AlJazeera: “Taiwan oo Somaliland Ku Garab Istaagtay Dagaalka Kooxaha Huwanta”

By Wararka Maanta

Hargeysa (Hargeisa Press)- Warbixin lagu baahiyey telefishanka Al-Jazeera, ayaa lagu sheegay in dalka Taiwan uu Jamhuuriyada Somaliland ku garab taagan tahay dagaalka ay kula jirto kooxaha huwanta dagaalka Laascaanood.

Warbixintan, ayaa qodobada ugu muhiimsanaa oo aanu idiin soo turjumnay u dhignaayeen sidan:-

1991, Somaliland waxa ay noqotay wadan madaxbanaan, xasiloon, hub ka dhigis ku sameeyey maleeshiyaadka, qabtayna doorashooyin dimuqraadi ah inkasta oo aanu helin madaxbanaani.

Doorashada Somaliland ee ahayd in ay qabsoonto sanadkii hore waxa ku yimid dib-udhac,waxana February ka dhacday Laascaanood colaad ay sameeyeen qabaa’ilada Laaacaanood, Dagaalka Laascaanood Taiwan waxa ay si buuxda u garab istaagtay Somaliland.

Wakiilka Taiwan u jooga Somaliland, ayaa isaga oo la hadlaya Aljazeera ayaa sheegay,”Waxa aan u sheegayaa asxaabtayda Mareykanka ah, in Somaliland ay tahay wadan dimuqraadi ah oo curdin ah, sidaa daraadeed, waxa loo baahanyahay inaad siisaan wakhti ay ku soo korto”.

kadib markii Taiwan ay lumisay wadamo badan oo hore u taageersanaa, wadamadaas oo hadda saaxiib la noqday Shiinaha ayaa Taiwan ay adkaysay saaxiibtinimadeeda Somaliland 2020, hadda Taiwan waxa ay samaysay CPC oo ah shirkad saliida soo saarta, waxana saliid ay ka soo saari doontaa Somaliland.

Waraysiga Aljazeera waxuu safiir Lou ku sheegay in culaysyada hortaagan Somaliland inay doorashooyinka ay ka fuliso Laascaanood ay abuurayso caqabado,sidaaa darteed loo baahanyahay in Somaliland la siiyo wakhti ay wax kaga qabato dhibaatooyinkan.

Jethro Norman oo ah cilmi-baadhe Danish ah, ayaa sheegay in colaada Laascaanood ay dhibaato ku tahay in Somaliland loo aqoonsado wadan madaxbanaan.Gobolada bariga oo ay Laascaanood ka mid tahay waxa ka jira beelo doonaya inay ku biiraan Soomaaliya, hadii la aqbalo dadka Laaacaanood waxa ay doonayaan, waxa marka dhici karta in ay meesha ka baxdo madaxbanaanida Somaliland, waxana xumaan doona xidhiidhka Taiwan iyo Somaliland.

Safiir Lou waxa uu sheegay in dawladiisa Taiwan ay ka ilaalinayso Shiinaha in uu ku faafo badda Somaliland.

Wakiilka Somaliland u fadhiya Washington D.C Bashir Good, ayaa u sheegay AlJazeera in Mareykanka uu u soo jeestay dhinacooda markuu ogaaday muhiimada istiraatiijiyada Somaliland u leedahay Mareykanka.

Bashir Good waxa uu sheeegay in booqashadii Madaxweynaha Somaliland uu ku tagay Washington D.C ay sababtay xishiidhka adag ee Taiwan ay la leedahay Somaliland bishii March 2022.