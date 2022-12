Taliska Ciidamada Mareykanka oo Ku Xad-gudbay Qaranimada Somaliland

Hargeysa (Hargeisa Press) – Taliyaha Guud ee Ciidamada Wadajirka ah ee Geeska Afrika, haweenayda Major General Jami C.Shawley, oo booqasho ku timi Somaliland, ayaa ku kacday arrin xadgudub iyo meel ka dhac ku ah qarimada Somaliland, taasi oo ay si weyn uga cadhoodeen shacabka Somaliland.

Waxa si weyn xiisadda u kiciyay weedho ay ku qortay barteeda Twiter-ka, kaddib booqasho ay ku timi Somaliland toddobaadkan, iyadoo kasoo kicitintay Taliska Ciidamada Mareykanka ee Djibouti.

“Waxaan dhawaan booqasho aad u wanaagsan ku tagay gobolka Somaliland ee Soomaaliya, halkaas oo aniga iyo kooxdayda aanu qiimaynay awoodda Dekedda Berbera ee mustaqbalka bixinta gargaarka bini’aadantinimo.” Sidaa ayay ku qortay barteeda Twitter, iyadoo ka hadlaysa booqashaeeda Somaliland ee Dekedda Caalamiga ah ee Berbera.

I had a great visit recently to the Somaliland region of Somalia, where my team and I assessed the Berbera port’s capacity for future deliveries of humanitarian assistance. pic.twitter.com/h687WUJQ5M

