By admin

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Laascaanood (HP): Guddiga ka hor taga xanuunka Corona Virus ee gobolka Sool ayaa maanta kormeer ku soo maray goobaha loogu tallo galay in lagu daaweeyo laguna Karantiilo dadka laga helo xauunkaasi.

Waxaanay xubnaha guddigaasi soo indho indheeyeen meelo loo qorsheeyay in lagu baadho xaaladda caafimaad, isla markaana lagu xakameeyo haddiiba ay dhacdo in qof laga hello Corona Virus.

Hargeisa Press.com/Hargaysa Office.