Somaliland oo Ka Hadashay Geerida Madeleine Albright

Washington (Hargeisa Press) – Xukuumadda Somaliland, ayaa ka hadashay Geerida ku timi Haweenaydii u horeysay ee noqotay Wasiirka Arrimaha Dibadda dalka Mareykanka, Madeleine Albright oo Arbacada shalay ku geeriyootay dalkaas.

Madeleine Albright oo da’deedu ahayd 84-jir, ayaa u geeriyootay xannuunka Kansarka, sida lagu sheegay war-murtiyeed Qoyskeedu soo saaray.

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Somaliland Dr Ciise Keyd, ayaa shacbiga iyo dowladda Mareykanka ka tacsiyeeyey Geerida Haweenaydan.

“Waxaan tacsi tiiraanyo leh u dirayaa shacabka Mareykanka geerida ku timid xoghayihii hore ee arrimaha dibadda Mareykanka Madeleine Albright,” sidaas ayuu yidhi Wasiir Ciise Keyd farriintan tacsida ah ku baahiyey bartiisa Twitter.ka.

Wasiirka Arrimaha Dibadda, ayaa ka mid ah Weftiga Madaxweynaha Somaliland ee socdaalka Shaqo ku jooga Dalka Mareykanka.

I would like to send my deepest condolences to the people of the United States of America on the death of former US Secretary of State Madeleine Albright. She was the 1st Female Secretary of State in US history and shared our values of freedom and democracy.

— Dr Essa Kayd (@DrEssaKayd) March 23, 2022