Michael Rubin: “Somaliland Ma Ku Guulaysan Kartaa Halka Kurdistanta Ciraaq Ku Fashilantay?”

Washington (Hargeisa Press) – Khabiirka Ameerikaanka ah ee Michael Rubin oo inta badan waxka qora Arrimaha dalalka Geeska Afrika, sida Somaliland, ayaa War-bixin dheer ka qoray khayraadka dhinaca shidaalka ee ay Somaliland qaniga ku tahay.

Michael Rubin, ayaa war-bixintiisa ku sheegay in Shirkadaha wadamada caalamka ee shidaalku ay ku qanceen in Somaliland leedahay kayd qani ah, islamarkaana ay Somaliland haysato fursad ay wadamada caalamka ugu iibgayso shidaalka ay qaniga ku tahay.

Michael Rubin, ayaa waxaa uu sheegay in Somaliland ay shidaalka iyo gaasta ka soo qaadi karto gudaha dalkeeda oo ay geyn karto dekedda si ay u iibgayso.

War-bixinta dheer oo uu Michael Rubin ku baahiyey Boga uu Internet-ka ku leeyahay, ayuu ku sheegay in Somaliland ay u muuqato in ay meel fiican marayso oo laga faa’iidaysto khayraadkeeda, isaga oo isbarbardhig ku sameeyay khayraadka ku duugan dhulka Somaliland iyo Kurdiyiinta Ciraaq.

War-bixinta Michael Rubin oo ay soo turjuntay Hargeisapress, ayaa waxaa ay u dhignayd sidan:-

“Markii, 2003, duullaan uu Mareykanku hoggaaminayo uu soo afjaray khatartii tobannaan sano jirtay ee Saddam Hussein uu u soo jeediyay Kurdiyiinta Ciraaq, Kurdiyiintu waxay lahaayeen sabab rajo ah. In ka badan labaatan sano, waxay maamulayeen woqooyiga Ciraaq oo ah dawlad ka tirsan dawlad. Waxay heleen wax yar haddii ay jiraan gargaar caalami ah.

Qaramada Midoobay iyo waddamada deeqaha bixiya waxay ku adkaysteen in gargaarka bini’aadantinimo loo gudbiyo Baqdaad – laakiin si kastaba ha ahaatee waxay ku guulaysteen inay abuuraan bulsho shaqaynaysa oo ay ka buuxaan dugsiyo, jaamacado, warshado yaryar iyo ciidankooda difaaca. Miisaaniyada Dawlada Goboleedka Kurdistan waxa ay ahayd in ka yar hal bilyan oo doolar. Waxay ku saleeyeen miisaaniyada cashuuraha kastamka ee ka soo baxa xuduudka Ibraahim Khaliil/Habuur ee Turkiga iyo qaar ka mid ah xawaaladaha.

Kurdidu waxay ka shakiyeen inay ku fadhiistaan kheyraad badan oo kaarboon-karboon ah. Halka dhulka faa’iidada badan leh ee Rumaila ee Ciraaq ay 900 kiiloomitir koonfur ka xigaan caasimadda Kurdiyiinta ee Erbil, goobaha saliidda ee duleedka Kirkuk ayaa 50 kiiloomitir u jira khadka cagaaran ee Kurdiyiinta iyo Ciraaq, taas oo ku dhow in Kurdiyiinta ay arki karaan dhalaalka ka imanaya goobta saliidda ee Baba Gurgur iyo gaaska holac habeenkii ah.

Ka dib 2003, Kurdiyiintu waxay xaqiijiyeen waxa ay muddo ka shakiyeen: Gobolkoodu waxa uu qani ku ahaa biyo-karbon aan la faa’iidaysan. Waxay raaceen dahab madow oo degdeg ah. Dawlad-goboleedka Kurdiyiinta ayaa ka iibisay xuquuqaha sahaminta iyo horumarinta ee kooxo kala duwan shirkado shidaal oo caalami ah, waxayna soo ururisay horumarro lagu taageerayo kharashaadka aadka u daran ee qoysaska talada haya. Musuqmaasuquna wuu batay.

Maalgashadayaashu waxay heleen wax yar oo ka mid ah nidaamka garsoorka maxalliga ah oo ka jawaabaya madaxda siyaasadda in ka badan sharciga. Kiisaska gar-qaadka caalamiga ah ee xad-dhaafka ah ee laga helay mas’uuliyiinta Kurdiyiinta. Iyadoo Kurdiyiintu ay filayeen in dabaylo soo dhacayso, waxay isla markiiba heleen in ka badan $20 bilyan oo deyn ah, oo culays ku ah gobol lix milyan oo qof ah.

Maalgashadayaasha, ayaa dhanka kale u kicitimay oo u ambabaxay goobo ay ka yara xumaadeen musuqmaasuqa iyo damaca madaxda maxalliga ah. Hogaamiyayaasha Kurdiyiinta Ciraaq, oo caadaystay in loola dhaqmo sidii xarumaha koonka ee goobahoodi maxkamadaha, waligood may fahmin inay uga baahan yihiin shirkadaha shidaalka in ka badan inta ay shirkadaha shidaalku u baahan yihiin.

Maanta Somaliland waxay haysataa fursad taa la mid ah. Shirkadaha caalamiga ah ee shidaalka ayaa si isa soo taraya ugu qancay in Somaliland leedahay kayd qani ah, dowladda Somaliland-na waxa ay doonaysaa inay soo jiitaan maalgashadayaasha shisheeye.

Halka uu shidaalku ugu dambayntii habaar ku ahaa Kurdistan Ciraaq, Somaliland waxa ay u muuqataa in ay meel fiican marayso oo laga faa’iidaysto dabaylaha.

Hogaamiyaha Kurdiyiinta Ciraaq Masoud Barzani iyo wiilkiisa (iyo Ra’iisal Wasaaraha hadda Masrour Barzani) waxay had iyo jeer qaataan dabeecadda L’état, c’est moi. Ma jiro wax ganacsi ah oo ka shaqayn kara gobolka iyada oo aan wax lacag ah la siinin Barzanis caan ah oo inta badan u qaata iyaga ama wakiiladooda shuraako ahaan.

Somaliland, si kastaba ha ahaatee, waxay leedahay taariikh dheer oo kala fogaynta ganacsiga iyo siyaasadda. 1991-kii, waxay ahayd ganacsatadii reer Somaliland kuwii ku dhiirraday hoggaamiyeyaashii siyaasadda si loo xaqiijiyo nadaam nabadeed oo xasilloon, inta kale ee Soomaaliyana waxay gashay fowdo.

Maanta nimanka ugu qanisan Somaliland maaha siyaasiyiinta ee waa hal-abuuro dalka. Qaar ka mid ah monopoliy-yada ganacsiga – gaar ahaan isgaadhsiinta iyo bangiyada – ayaa laga yaabaa inay qalloociyaan dhaqaalaha gobolka, laakiin kama hortegi karaan horumarinta tamarta, run ahaantii ma qabaan wax rabitaan ah. Natiijooyinka saafiga ah waxay noqon doontaa dhaqaale fidisa halkii caqabado.

Isla xisaabtanka ayaa iyana muhiim ah. Iyadoo Soomaaliya ay ka mid tahay dalalka ugu musuq-maasuqa badan caalamka, haddana Somaliland waxa ay leedahay masuuliyad weyn, waxaana laga yaabaa inay tahay dalka ugu nadiifsan Geeska Afrika ama, arrinta Saaxil. Tusaale ahaan 2019-ka, Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu xilka ka qaaday laba wasiir, kadib markii uu hanti-dhawraha guud ku helay inay ku lug leeyihiin musuq-maasuq. Halka kuwa dhaleeceeya ay tilmaami karaan sirta ku xeeran qaar ka mid ah qandaraasyadii maamul ee hore iyo ku xad-gudbida xorriyadda saxaafadda marka saxafiyiinta ay aad u riixaan, dowladdu si ballaadhan ayay u furfuran tahay kharashkeeda.

Tan ugu muhiimsan, taariikhda Somaliland ee doorashooyinka sida dhabta ah loogu tartamay waxay dhiirigelinaysaa isla xisaabtanka. Mucaaridku siyaasadu kama waabanayo in wax la iska weydiiyo oo iftiimiyo wax kasta oo khalad ah oo la sheego.

Qandaraasyada Somaliland, marka la barbardhigo, waa kuwo ammaan ah oo xasiloon, iyadoo khatarta iyo maalgelinta ay yar tahay, Somaliland waxay shidaalka iyo gaasta ka soo qaadi kartaa gudaha dalka oo ay geyn kartaa dekedda.

Dabaysha dhacday tobanaan sano ka dib waxay noqon kartaa khatar. Maamulo badan ayaa ogolaada hunguriga iyo musuqmaasuqa in lagu guuleysto maamul wanaaga iyo hufnaanta. Tani waxay markeeda u horseedaysaa shirkadaha tamarta waaweyn inay u gudbaan degaano ammaan ah oo leh jawi ganacsi oo wanaagsan.

In Xukuumadihii kala dambeeyay ee Somaliland ay taariikh u leeyihiin in ay u oggolaadaan ganacsigu in uu horumaro oo ay aqoonsadaan in xasilloonida dhabta ahi ay ku xidhan tahay awoodda warshaduhu u leeyihiin in ay horumariyaan oo ay taageeraan beesha dhexe wax ka badan rajo. Waxa ay Somaliland ka dhigaysaa mid aad uga ammaan badan tusaaleyaal badan oo dhawaanahan kor u kacayay shidaalka.”

https://www.aei.org/op-eds/can-somaliland-succeed-where-iraqi-kurdistan-failed/