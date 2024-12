Siyaasi caan ka ah Sweden oo dardar-gelinaya ololaha Aqoonsiga Somaliland

Markus Wiechel, ayaa qoraal uu soo dhigay barta uu ku leeyahay X ee hore loo odhyan jiray Twitter, wuxuu ku sheegay in uu halgan uu ugu jiro sidii loo aqoonsan lahaa qadiyadda iyo qarannimada Jamhuuriyadda Somaliland.

“Halgankii aan u galay dib u ictiraafista Somaliland iyo muhiimadda juquraafi-siyaasadeed ee ay u leedahay iyo u qiridda guushooda ayaan maqaal cusub ku soo qaatay” ayuu qoraalkiisa ku sheegay.

Wiechel oo ka tirsan xisbiga Sverigedemokraterna (SD), ayaa wasiirka arrimaha dibadda dalka Sweden Maria Malmer Stenergard waxa uu ku cadaadiyay in ay caddeyso mawqifka Sweden ee Somaliland iyo aqoonsigeeda, isaga oo ku dooday in tallaabadan oo kale ay muhiim u tahay istiraatijiyadda juqraafiyeed ee Sweden, gaar ahaan ka hortagga saamaynta sii kordhaysa ee Shiinuhu ku leeyahay Geeska Afrika.

Wasiirka arrimaha dibedda dalka Sweden Maria Malmer Stenergard, ayaa dhankeeda sharraxday sida ay dalka Sweden uga go’an tahay in ay taageerto dimuqraadiyadda Somaliland, waxaanay sheegtay in dawladda Swedan ay diyaar u tahay in ay la shaqayso Somaliland.

Waa kuma Markus Wiechel?

Markus Wiechel wuxuu dhashay 15 April sannadkii 1988-kii, waa siyaasi Iswiidhish ah oo ka tirsan xisbiga Sverigedemokraterna. Waxa uu ahaa xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Sweden ka dib markii uu iscasilay Lars Isovaara 29 November 2012.

Markus Wiechel wuxuu ka baxay Dugsiga Sare ee Hickman (Columbia, Missouri) 2007, wuxuuna u guuray waddankiisii ​​Sweden si uu uga barto Adeegyada Bulshada Jaamacadda Linköping, laakiin markii dambe wuxuu ka qalin jabiyay culuumta Siyaasadda.

Waa wiil ay dhashay qoraaga Iswiidhishka ah, ahna khabiir dhanka caafimaadka indhaha Kristina Narfström oo bare ka ah jaamacadda Missouri .

Hadda waxa uu xubin ka yahay Guddiga Arrimaha Dibadda, sidoo kalena waa ku xigeenka Guddiga Arrimaha Midowga Yurub. Wiechel hadda waxa uu qayb ka yahay saddex ergo baarlamaan oo caalami ah:

Wiechel waa gudoomiyaha ururka PACE-delegation wuxuuna hayaa kursiga gudoomiye ku xigeenka golaha.

Madaxda kale ee horey ugu baaqay aqoonsiga Somaliland

Ma aha markii ugu horreysay oo siyaasi reer galbeed ah uu ku baaqo in la aqoonsado Somaliland. Xildhibaan ka tirsan Congress-ka Mareykanka oo la yidhaahdo Scott Perry ayaa waxa uu aqalka baarlamaanka horgeeyay xeer cusub oo u ololaynaya in Somaliland loo aqoonsado dal madax-bannaan.

Hindise Sharciyeedka oo tirsigiisu ahaa 10402 waxa uu hoosta ka xariiqayaa xasiloonida Somaliland ee tobanaanka sanno socotay, ka go’naanta dimuqraadiyadda, iyo muhiimadda istiraatijiyadeed ee Geeska Afrika oo ah sababaha ugu muhiimsan ee aqoonsiga Mareykanka.

Sharcigan ayaa ku jira marxaladda koowaad ee habraaca sharci dejinta. Waxaa Congress-ka la geeyay Diisambar 12, 2024. Sida caadiga ah waxaa tixgalin doona shirka guddiga ee soo socda ka hor inta aan loo gudbin Golaha ama Guurtida guud ahaan. Sharcigu waxa uu ka dhigan yahay tallaabo muhiim ah oo lagu horumarinayo ictiraaf raadinta Somaliland ee tobannaan sanno jirsatay.

Sidoo kale, waxa jiray siyaasi lagu magacaabo Gavin Williamson oo u dhashay dalka UK oo isna u ololeynaya aqoonsiga Somaliland. Gavin Williamson ayaa bilowgii sannadkii 2022 horgeeyay baarlamaanka UK doodda ku saabsan gooni isu taagga Jamhuuriyadda Somaliland.

Somaliland waxa ay ku taal meel istiraatiji ah oo ka mid ah caalamka, waxaana loo arkaa inay tahay marin laga galo gacanka cadmeed iyo badda cas, halkaas oo ah meel ay aad isha ugu hayeen quwadaha waaweyn ee dunida.